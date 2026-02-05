Ecuador: Indígenas de Conaie rechazan ley minera de Noboa

Debilita el control sobre el medio ambiente y pone en peligro los derechos de las comunidades indígenas, manifestó la Conaie

Regeneración, 4 de febrero 2026– La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) expresó su rechazo este lunes al proyecto de ley de minería del presidente Daniel Noboa, al considerar que socava el control ambiental y pone en riesgo los derechos de las comunidades indígenas.

Comunicado

En un comunicado, la Conaie explicó que la propuesta gubernamental «prioriza la agilización de inversiones extractivas…

…sin establecer garantías claras y exigibles para la consulta previa, libre e informada» de los pueblos indígenas.

Este derecho está reconocido tanto en la Constitución como en tratados internacionales de derechos humanos.

La organización también advirtió que el cambio de licencias ambientales por autorizaciones simplificadas reduce la consulta:

Procedimiento formal

«A un procedimiento formal, sin asegurar procesos reales de decisión colectiva ni consentimiento previo».

Adicionalmente, mencionó la flexibilización de los controles ambientales y administrativos, sobre todo en el uso del agua.

Afirmó que «debilita la capacidad del Estado para prevenir daños irreversibles» y afecta ecosistemas cruciales como los páramos, bosques y ríos.

Estos ecosistemas fueron considerados «pilares de la soberanía hídrica y alimentaria».

La columna del día 🗞️



La minería ilegal ya no desafía al Estado. Lo reemplaza. ⚠️



📍 Territorio perdido | 🧱 corrupción estructural | 💰 mafias millonarias



¿Quién manda realmente?



📲 Si quieres estar más informado, visita nuestra web: https://t.co/mqXsUgg5zC pic.twitter.com/QYy6XnT6Vr — Diario Expreso (@ExpresoPeru) February 4, 2026

Dependencia extractiva

Según la Conaie, que representa a los pueblos indígenas del país, la propuesta legislativa fortalece un modelo de dependencia extractiva.

Este modelo «ha profundizado la desigualdad y la criminalización de la defensa territorial”, sin resolver los problemas estructurales del desarrollo.

Asimismo, podría aumentar la tensión social en las comunidades.

Frente a esta situación, la Confederación pidió la unidad de los pueblos y nacionalidades indígenas.

E instó a la bancada de Pachakutik, su partido político, y a otros asambleístas a oponerse a la propuesta.

Debate amplio

Y promover «un debate amplio, transparente y participativo que coloque en el centro la vida, los territorios y los derechos colectivos».

El proyecto de ley fue enviado el miércoles pasado a la Asamblea Nacional (Parlamento) para su revisión.

Con el propósito de «fortalecer los sectores estratégicos de energía y minería, clave para atraer inversión, generar empleo…

…sostener la economía y combatir la minería ilegal”, declaró el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, en su cuenta de X.