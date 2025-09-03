Por decreto Sheinbaum prohíbe 35 plaguicidas altamente peligrosos

No importación, producción, comercialización y uso de plaguicidas tremendos. Incluye DDT y Carbofurán o Endosulfán: Producen malformaciones

Regeneración, 3 de septiembre de 2025. Sheinbaum anunció el decreto mediante el cual se prohíben en México 35 moléculas de plaguicidas altamente peligrosos.

La explicación a cargo de Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, quien explicó se trata de un trabajo intersecretarial.

Mismo que incluyó a Salud, a través de Cofepris; Economía; Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Agricultura.

Sheinbaum

Se trata de una estrategia mayor para lograr una agricultura mucho más limpia, «más sostenible, más segura para las personas productoras, las y los jornaleros, los consumidores del país».

Misma impulsada por la presidenta Claudia.

«…este no es el capítulo final de esta estrategia», aclaró el funcionario, sino una de varias acciones.

Estas 35 moléculas, «a partir del día siguiente en que se publica en el Diario Oficial, van a salir de su uso en nuestro país».

«Nunca en la historia de México se había hecho una prohibición de este tipo de productos de esta magnitud; lo más reciente es el ‘91, se prohibieron 21 moléculas, pero 35 nunca».

Convenios

Se incluyeron aquellas que están identificadas en Convenios Internacionales de los que México es parte, como el de Basilea, Rotterdam o, Estocolmo.

«Todas estas moléculas, las 35, están prohibidas en uno o más países o regiones con los que México tiene un comercio activo de alimentos».

Ejemplos

Asimismo, desde Palacio Nacional y ante Sheinbaum se pusieron cuatro ejemplos para que hagan una idea del tipo de productos que están saliendo, por instrucciones de la Presidenta:

El Aldicarb es un insecticida que se ha usado en cultivos como caña de azúcar y cítricos, y causa graves daños a la salud por contacto directo

También porque se queda en el agua que después se puede consumir.

El Carbofurán, este producto es uno de los insecticidas más peligrosos que existen en el mundo.

En nuestro país seguía siendo legal. Está prohibido en Canadá, Europa, entre otros en tanto que en EE.UU tiene muy, muy fuertes restricciones.

«…pero aquí se utilizaba en café, el algodón, en aguacate», esto es en México.

El Endosulfán, este es tremendo también, también uno de los más peligrosos que existe en el planeta.

Está prohibido en más de 50 países, bueno a partir de ahora en más de 51 países.

Tiene efectos muy graves en el desarrollo de los fetos humanos, de los bebés, su desarrollo físico, también su desarrollo de sus sistemas nerviosos, de sus cerebros.

«Es muy persistente en el ambiente. Se ha encontrado en la leche materna, se ha encontrado en distintos alimentos», dijo Berdegué.

DDT

«…el caso increíble, de Ripley, el DDT. El DDT en todo el mundo está prohibido desde los años ’70..:»

«…en México por alguna razón se prohibió la importación, pero no la producción o el uso, quién sabe cómo eso fue posible», aseveró.

Fíjense, narró «que recientemente encontramos DDT en muestras de abejas que murieron por intoxicación con plaguicidas en el Soconusco, Chiapas.

«… al hacer los análisis de qué había matado a estos maravillosos insectos, encontramos que ahí había, entre otras cosas, DDT».

Y proclamó: «Ya se acabó el DDT en México».

Sigue

Detalló que las cuatro Secretarías mencionadas trabajan en una segunda lista de productos «que pondremos a consideración de la Presidenta Sheinbaum».

Detalló que la lista estará integrada el primer semestre del 2026, e incluso por lo menos un tercer grupo en el 2027.

Además —esto es muy importante— habrá algunos plaguicidas que se mantengan en el país.

«Tenemos que tener una regulación mucho más rigurosa. Si usted va a una farmacia y pide una aspirina, se la venden sin ningún problema»

«…; pero si pide un antidepresivo muy severo, le van a pedir una receta y lo tiene que usar bajo control médico».

Idea.

«Hay algunos plaguicidas que usamos a veces en las casas para controlar, que sea un mosquito y que con un poco de cuidado y de sentido común se pueden usar; pero otros no».

La idea es que tengan un control, «una regulación mucho más estricta, porque hay productos que no pueden ser usados como si fueran aspirinas, definitivamente no», precisó.

Y esto es parte de la determinación de nuestra Presidenta.

México en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación va a contar con una agricultura mucho más limpia, mucho más sustentable o sostenible, y mucho más segura para nuestra población.