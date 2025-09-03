Café soluble Bienestar, 100% mexicano ya salió a la venta: Sheinbaum

Café soluble Bienestar: Cultivado con cuidados al ambiente por pequeños productores e indígenas de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero

Regeneración, 3 de septiembre de 2025. Durante la Mañanera del Pueblo la presidenta Sheinbaum anunció que ya salió a la venta el Café soluble del Bienestar.

Indicó que se comenzará a distribuir en el centro del país y seguidamente en todas las regiones.

«Es un programa de comercio justo, de promoción de la agricultura agroecológica y del comercio popular también, a través de las Tiendas del Bienestar», aseguró.

Por su parte, en la presentación Luisa Albores, titular de Alimentación para el Bienestar abundó sobre los detalles.

Café Bienestar soluble salió a la venta. Café 100% mexicano, de sistemas agroforestales. Ya hay 913.56 toneladas acopiadas beneficiando a pequeños productores y pueblos indígenas de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero.

Y es que son 6 mil 646 compañeras y compañeros, pequeñas y pequeños productores de café de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero.

Además, dijo la mayor parte, el 55 por ciento de nuestro café, viene de la región de La Montaña de Guerrero.

«Para nosotros es muy significativo saber que estamos trabajando con pueblos originarios: con mixes, mixtecos, nahuas., otomíes, popolucas, tlapanecos, totonacos», dijo.

Asimismo precisó de 913.56 toneladas ya copiadas con una inversión directamente, de 59.4 millones de pesos,

Esto es, provenientes de 44% mujeres y 56% hombres.

«…en el caso de La Montaña de Guerrero, 6 de cada 10 productores que recibimos el café son compañeras, son mujeres».

Y estamos trabajando en este Segundo Piso de la Cuarta Transformación directamente con el programa Sembrando Vida.

Explicó que el programa igual que Sembrando vida no utiliza sustancias o elementos tóxicos o nocivos para la salud y el ambiente.

Esto es, se trata de agroecología, la agricultura orgánica, además de como se indica comprar a un precio justo directamente a pequeñas y pequeños productores el café.

Esto, para posteriormente hacer la transformación de productos.

Seguidamente detallo que se está trabajando 72 municipios que tienen 465 localidades, con 14 centros de acopio.

En su presentación ante Sheinbaum dijo que se cuenta con 8 puntos móviles para poder llegar a las diferentes comunidades.

Subrayó que de 40 mil hectáreas de café que se cultica en Guerrero «pudimos tener incidencia en 16 mil».

«Significa que estamos trabajando en el 40 por ciento de lo que es sistemas cafetaleros».

Con relación al acopio en La Montaña de Guerrero se trabaja en en 15 localidades con 3 mil 150 pequeñas y pequeños productores.

Esto es, subrayó, 55% por ciento son compañeras mujeres; y de ahí proviene prácticamente más del 50% por ciento del frasco de café a disposición.

En tanto que se trata de inversión de 33 millones de pesos y estamos trabajando con pueblos indígenas mixtecos y tlapanecos.

Por otra parte detalló los beneficios del café, ya qye mejora la concentración y el estado de alerta, favoreciendo la memoria y el rendimiento mental.

Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares, gracias a sus antioxidantes que protegen el corazón.

Contribuye al control de peso y metabolismo, al aumentar el gasto energético y la oxidación de grasas.

La cafeína estimula el sistema nervioso, lo que puede disminuir la fatiga y mejorar el rendimiento físico.

Indicó, por otra parte que el Café Bienestar soluble está hecho con 100 por ciento café mexicano.

«… producido por manos de pequeñas y pequeños productores, donde nosotros hacemos la compra directa a través de un precio justo. No tiene aditivos ni edulcorantes».

Además, libre de saborizantes, libre de colorantes.

«…su único ingrediente es el café, eso es muy importante señalar».

La Norma Mexicana permite que en un frasco 30 por ciento no sea café, puede ser garbanzo u otro elemento; nosotros estamos dando un frasco que el 100 por ciento es café.

«Es una mezcla de distintas variedades de café en el que predominan el pergamino y natural arábica, en una pequeña porción tiene el robusta».

«…todo el producto acopiado para el Café Bienestar proviene de sistemas agroforestales bajo sombra».

Indicó, para completar que los sistemas con los que se trabaja incluyen el cacao y junto con el café es cultivado con sistemas agroforestales.

Lo anterior en referencia a los cafetales y cacaotales.

«Un cafetal asemeja lo que es un bosque natural: si nos damos cuenta, tenemos un estrato arriba, que es el estrato arbóreo».

«..cuando vienen las lluvias lo que hace es trasminar el goteo del agua y, por lo tanto, no cae toda el agua de repente…»

«…ayuda a que no se pierda suelo. Entonces evitamos con eso la erosión». También les ayudamos a que «se pueda captar el agua».

Dicho sistema agroforestal, como son los cafetales, es estrato arbóreo; después, viene el café, que es un arbusto; y después viene el estrato herbáceo.

«…, lo que asemeja un bosque, un bosque natural», puntualizó. Por ello, se tiene diversidad en flora y fauna que visita los cafetales.

«Sí quisiera señalarles que, en el caso de México, los cafetales son megadiversos porque quienes se dedican a la caficultura en México en su mayoría son los pueblos indígenas.

En cuanto a las presentaciones dijo que hay de 50 gramos, que tendrá un precio en toda la República, en nuestras Tiendas Bienestar, de 35 pesos.

El de 90 gramos tendrá un precio de 65 pesos, asimismo, y el de 205 gramos, de 110 pesos.

Finalmente subrayó que la presidenta Sheinbaum instruyó que Alimentación para el Bienestar tenga una planta propia para hacer el café soluble.

Y, se hace el café soluble porque el 84 por ciento de las familias mexicanas prefieren el café soluble, por eso el producto que se presenta.