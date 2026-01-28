En Massachusetts primer demanda por bombardeo a lanchas

Familiares de dos trinitenses acusaron homicidios culposos y ejecuciones extrajudiciales en bombardeo a lancha el 14 de octubre

Regeneración, 27 de enero 2026– Familiares de dos ciudadanos trinitenses que fueron asesinados el año pasado durante un ataque militar estadounidense a una embarcación supuestamente relacionada con el narcotráfico, presentaron el martes una demanda contra el gobierno de Donald Trump por homicidio culposo.

📢Los familiares de dos hombres trinitenses que murieron en octubre por ataques militares estadounidenses contra supuestas narcolanchas han presentado una demanda contra el Gobierno de Donald Trump, acusándolo de haber cometido homicidios culposos y ejecuciones extrajudiciales.⤵️ pic.twitter.com/EkYZOHYtpP — MIGRA LEGAL USA 🇺🇸 (@migralegalusa) January 27, 2026

Demanda formal

Esta es la primera demanda formal presentada contra el gobierno de Estados Unidos debido a los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

Las agresiones han sido calificadas como ilegales por varios gobiernos y organizaciones, resultando en al menos 125 muertes desde septiembre.

La demanda fue presentada en una corte federal en Massachusetts, por los familiares de Chad Joseph, de 26 años, y Rishi Samaroo, de 41.

Ambos estaban entre las seis personas que perdieron la vida en un ataque estadounidense el 14 de octubre en el Caribe.

Declaración de Trump

En ese momento, Trump declaró que «seis narcoterroristas» fueron eliminados en el ataque con misiles.

Se ejecutó contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos, afirmó el magnate.

Hasta ahora, Washington no ha ofrecido pruebas que demuestren que las embarcaciones atacadas eran propiedad de cárteles de la droga.

Homicidios ilegales

«Los homicidios ilegales de personas en el mar por parte de Estados Unidos, incluidos el señor Joseph y el señor Samaroo…

…constituyen muertes injustas y ejecuciones extrajudiciales», señala la demanda.

«Estos asesinatos premeditados e intencionales carecen de cualquier justificación legal plausible», añade.

El texto indica que «fueron simplemente asesinatos, ordenados por individuos en los más altos niveles del gobierno y obedecidos por oficiales militares en la cadena de mando».

Ley de Muertes en Alta Mar

El caso se presentó bajo la Ley de Muertes en Alta Mar, que permite la compensación por muertes injustas en el mar.

Así como el Estatuto de Agravios contra Extranjeros, que permite a extranjeros llevar casos a tribunales estadounidenses por violaciones a los derechos.

Los demandantes están representados por la Unión Americana de Libertades Civiles y el Centro de Derechos Constitucionales.

Los parientes están pidiendo una compensación que se determinaría durante el juicio.

Pescadores y campesinos

De acuerdo a la demanda, ninguno de los dos hombres tenía relación con cárteles de la droga.

Simplemente estaban aprovechando un viaje para regresar a Trinidad desde Venezuela, donde se dedicaban a la pesca y a labores agrícolas.

En diciembre, la familia de un colombiano que murió en otro ataque presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ubicada en Washington.