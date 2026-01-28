‘El Seven’, de La Familia Michoacana, es arrestado en Edomex

Se cree que es líder de una facción relacionada con crímenes graves ocurridos en la Ciudad de México, Edomex y Morelos

Regeneración, 27 de enero 2026– Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en conjunto con la Fiscalía del Estado de México, capturaron a Juan ‘N’, alias ‘El Seven’.

Cae "El Seven", líder de una facción de la Familia Michoacana



Juan “N”, alias “El Seven”, presunto líder de una facción de la Familia Michoacana, fue detenido en un operativo conjunto entre las Fiscalías de la Ciudad de México y del Edomex. El sujeto, capturado en el municipio… pic.twitter.com/94Jt6PFMnA — NX Noticias (@NXNoticias) January 28, 2026

Líder de facción

Un sujeto señalado como líder de una facción de la organización criminal La Familia Michoacana, que tiene una orden de reaprehensión en su contra.

La fiscalía informó sobre su detención el 27 de enero de 2026; posteriormente, fue traslado al Reclusorio Sur para definir su situación legal.

‘El Seven’ fue arrestado en un edificio en el municipio de Amecameca de Juárez, Estado de México, por su presunta implicación en un intento de homicidio.

Las investigaciones sugieren que esta persona estaría vinculada a delitos graves en el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos.

Redes de control

La Familia Michoacana ha creado redes de control y violencia en diversas áreas del Estado de México, especialmente en los municipios del sur.

Según reportes de fuentes oficiales, esta organización criminal ha consolidado su poder sobre la distribución de productos básicos.

Así como también en materiales de construcción y servicios, mediante prácticas de extorsión, cobro de derecho de piso, y amenazas tanto físicas como psicológicas a pequeños comerciantes.

Las autoridades tanto estatales como federales han llevado a cabo varios operativos en los que se han registrado confiscaciones de propiedades.

Propiedades

Estas propiedades se usan como refugios, puntos de vigilancia o para realizar actividades ilegales.

También se han confiscado fincas, ranchos, almacenes y otros inmuebles relacionados.

Las acciones de este grupo afectan gravemente a la seguridad pública.

Ya que estas actividades provocan efectos directos en el costo de la vida, aumentando los precios de bienes esenciales y desincentivando las denuncias por temor a represalias.

Los nombres más reconocibles son los hermanos Johnny ‘El Pez’ Hurtado Olascoaga y José Alfredo ‘El Fresa’ Hurtado Olascoaga, considerados líderes de La Nueva Familia Michoacana.