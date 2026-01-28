En paralelo, EE.UU e Irán declaran ejercicios militares

Ejercicios de 9a Fuerza Aérea de EE.UU, tras llegada del Lincoln. Irán responde con tres días de acciones similares y cierra espacio aéreo

Regeneración, 27 de enero 2026– (Redacción) Este lunes, el comando militar de Estados Unidos anunció que el grupo de ataque del portaaviones «USS Abraham Lincoln» ha llegado a la región, reforzando así su presencia en un contexto de tensiones crecientes con Irán.

Al tiempo que la Novena Fuerza Aérea de Estados Unidos —también conocida como Fuerzas Aéreas Central (AFCENT)— reveló un “ejercicio de preparación de varios días para demostrar la capacidad de desplegar, dispersar y sostener poder aéreo de combate en toda el área de responsabilidad del Mando Central de EE. UU.”.

Además, «el ejercicio “está diseñado para mejorar la capacidad de dispersión de activos y personal, fortalecer las asociaciones regionales…

Trump sobre Irán:



“Hay otra hermosa armada flotando hermosamente hacia Irán ahora mismo, así que veremos.



Espero que lleguen a un acuerdo. Espero que lleguen a un acuerdo."



(Irán nunca aceptará la oferta de EE.UU.)pic.twitter.com/BoLKQzLOv7 — Isaac (@isaacrrr7) January 28, 2026

«… y preparar la ejecución de respuestas flexibles» en todo el Comando Central.

‘‘Servirá como un método para que AFCENT valide los procedimientos de movimiento rápido de personal y aeronaves; operaciones dispersas en ubicaciones de contingencia…

«…, sostenimiento logístico con una huella mínima; y comando y control integrado multinacional sobre un área amplia de operaciones”, expresó el AFCENT en un comunicado.

Portaaviones

«El Grupo de Ataque del Portaviones Abraham Lincoln está desplegado actualmente en Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regionales».

Dijo en X el Comando Central (Centcom), responsable de las operaciones militares estadounidenses en la región y algunas partes de Asia Central.

Cabe destacar que en redes se indica que se identifican al menos cuatro puntos desde los que se coordinan las acciones de EE.U

Por una parte la Base Aérea Al Udeid de Catar, que es el centro neurálgico donde se estableció una nueva célula de coordinación de defensa aérea (MEAD-CDOC).

Esto, para gestionar operaciones integradas en toda la región.

Además, el propio Portaaviones USS Abraham Lincoln, «base aérea flotante» llegó a aguas de Oriente Medio el 26 de enero de 2026.

Al tiempo que se indica que navío se posiciona como el eje central de la fuerza aérea y naval de la «armada» enviada por la administración Trump.

Por otra parte, las bases en el Reino Unido.

Y es que los aviones de transporte pesado C-17 Globemaster III y los aviones de ataque AC-130J Ghostrider utilizaron las bases de RAF Mildenhall y RAF Fairford como puntos de escala y preparación.

"Durante los últimos 60 años, no ha pasado un solo día sin que EE. UU. torture al pueblo de Irán", dijo Noam Chomsky. pic.twitter.com/OYJSjp6u5g — Juan R. (@anfrase) January 19, 2026

Irán

En contraparte, un alto funcionario iraní declaró que cualquier tipo de ataque de EE. UU. (sea limitado o quirúrgico) será tratado como una guerra total contra la nación.

Asimimso, en redes se subrayan fuentes militares de la Base Khatam al-Anbiya que señalaron que la acumulación de fuerzas estadounidenses no es disuasoria, sino que aumenta su vulnerabilidad.

Esto es, convirtiéndolas en objetivos al alcance de sus misiles.

Irán, además emitió un aviso (NOTAM) para realizar sus propios ejercicios con fuego real en el Estrecho de Ormuz entre el 27 y 29 de enero.

E incluso, restringiendo el espacio aéreo en esa zona crítica durante el periodo de ejercicios.

Teherán advertido a las naciones de la región que, si permiten que Washington use sus territorios para lanzar una ofensiva, dichas bases y países serán considerados hostiles y atacados en respuesta.

En tanto que el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó las amenazas de la administración Trump como una estrategia de «guerra psicológica».

Al tiempo que acusó que las medidas ocurren ante la inestabilidad interna provocada por las protestas masivas en el propio EE.UU.

Sin embargo, incluso con esta tensión, el gobierno iraní mantiene una postura dual, pues Donald Trump ha mencionado que, a pesar de la «gran armada» desplegada, Teherán ha intentado contactar con Washington para buscar un posible acuerdo

Como se sabe todo ello en el contexto de las protestas en Irán que comenzaron en diciembre, con miles de muertes y suspensión del servicio de internet.