(Des) montajes: La incómoda genialidad collage del Maestro Fabián Giles

Por: Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx.- Prosigue con gran impacto en la Alianza Francesa: “De mole, de chile y de manteca”. Primera exposición individual collage del artista Fabián Giles, esta exposición reúne 25 piezas del trabajo del artista elaborado entre 1990 a 2024, la cual, permanecerá abierta al público de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, en la Alianza Francesa Del Valle, en Patricio Sanz 1056, Colonia Del Valle, Benito Juárez, donde permanecerá hasta el sábado 2 de agosto.

En el marco del Día Mundial del Collage, que se celebra anualmente el segundo sábado de mayo, se presenta en la Alianza Francesa de México Del Valle la exposición “De mole, de chile y de manteca”, la primera individual del artista Fabián Giles, en una muestra con 25 piezas creadas entre 1990 y 2024 que incluyen obras elaboradas con la técnica clásica y la digital, en una mezcla rica y compleja de ricos sabores culturales, emociones crudas y narrativas audaces, donde cada una invita a saborear las contradicciones y bellezas de la experiencia humana.

A través de colores vibrantes, texturas superpuestas y un ingenio mordaz, Giles deconstruye a los íconos populares, desafía estructuras de poder celebrando la belleza y sensualidad con un lenguaje visual tan provocador como seductor.

En sus collages y foto-montajes, cargados de simbolismo y referencias culturales, invita a las y los espectadores a reflexionar sobre la identidad, el deseo y las tensiones sociales, mientras los envuelven en un juego múltiple y estético que oscila entre la ironía y la pasión.

“Es una recopilación de trabajos que he realizado con la técnica del collage y el foto-montaje, las dos técnicas y materiales que he trabajado; sobre el collage con la técnica digital ha sido predominante en los últimos años, pero también abordó la dinámica de hacer collage de manera tradicional: papel, tijeras y pegamento. En esta primera exposición es como ese refrán popular para decir que ‘hay de todo’, ‘como en botica’, como decían las abuelas, porque son obras que realicé en mis inicios, en la década de los 90, cuando estudiaba la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica en la UAM Azcapotzalco y ahí empecé esta experimentación de trabajos de collage junto con la técnica clásica, o análoga que ahora le llamamos, y desarrollé hasta 2001-2002 cuando empecé a trabajar en la técnica digital con Photoshop”, explicó el artista en entrevista.

En sus piezas, Giles fusiona el arte pop, la reflexión de humor político y la sensualidad en un festín visual haciendo que en esta exposición se rinda un homenaje a la diversidad, la rebeldía y el placer de crear, como algunas de sus obras en las que se puede apreciar, por ejemplo, el rostro de la pintora Frida Kahlo, la Virgen de Guadalupe o elementos tradicionales de México con cantantes y actores, elementos prehispánicos y de la Revolución.

“En estas piezas que se van a ver en la exposición está todo el desarrollo de las primeras obras que hice en los 90 con esta técnica de manera aleatoria, pegaba los papeles al azar, no tenía como un orden, y de esa manera empecé a jugar con las texturas de papeles de colores, de imágenes recortadas; posteriormente, empecé a realizar collage con figuras completas donde lo que predomina casi siempre son las estrellas, utilizar el símbolo de la estrella como una especie de guía”, añadió el artista plástico.

Giles recuerda haber iniciado su trabajo artístico como un pasatiempo, pero a partir de mediados de 2016 continuó para hacerlo de manera profesional, y durante la pandemia fuera el momento en que más piezas generó, muchas de las cuales aún no han sido expuestas al público y que se podrán apreciar por primera vez juntas con sus primeras obras. También, se mostrarán ilustraciones que fueron parte del libro México al chile.

Humor y política sin censura, publicado en 2012, y que contiene una recopilación de sus materiales con los que colaboró con la sección QrR! de Milenio entre 2007 y 2012 y otras más del programa radiofónico El Weso en W Radio.

Las y los asistentes podrán apreciar además piezas que muestran la faceta del artista con la mordaz crítica política contra la figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que comenzó con la publicación de los libros Who not win, Who Will win US elections 2016 y The future with Trump luego de la primera campaña presidencial comenzará por una broma en un programa de televisión en el canal MTV.

La exposición “De mole, de chile y de manteca” será inaugurada el jueves 5 de junio, a las 19 horas, en la Alianza Francesa de México Del Valle, ubicada en Patricio Sanz 1056, Colonia Del Valle, Benito Juárez. Estará abierta al público de lunes a viernes, de 9 a 18 horas y podrá disfrutarse hasta el sábado 2 de agosto. La entrada es libre.

El artista ha dirigido las dos ediciones del Festival de Collage: Cortar y Pegar, la primera en la Faro Oriente en la que los participantes mezclaban su trabajo con grafiti y, la anterior en 2024, contó con exposiciones individuales y colectivas de creadores reconocidos en esta disciplina artística y otros emergentes, además de conversatorios y proyecciones audiovisuales en el Centro Cultural El Rule y la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, así como sedes de la Alianza Francesa en la capital. El artista prepara la tercera edición 2025 para finales del año en el que participen las personas interesadas y otras actividades.

El trabajo del artista del collage, publicaciones y más información se pueden consultar en

https://www.fabiangiles.com/ así como en https://www.cortarypegarfestival.com/ y las

redes sociales.

La entrada es libre