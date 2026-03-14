Desarme Voluntario 2026 Inicia en la Gustavo A. Madero

Sí al Desarme, Sí a la Paz» 2026 arranca. Autoridades de la CDMX buscan pacificar colonias mediante el canje de armas por apoyos económicos

Regeneración, 13 de marzo de 2026.– La acción social inició formalmente sus actividades de 2026 este jueves. El módulo se instaló en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Se destruyeron una pistola calibre 22 y un rifle Remington .270. Este esfuerzo busca retirar artefactos peligrosos de los hogares capitalinos.

César Cravioto Romero, titular de la SECGOB, encabezó la ceremonia inaugural. Informó que Chalma de Guadalupe es ahora un Territorio de Paz. Se seleccionaron 23 colonias prioritarias para implementar este modelo integral. El objetivo es construir comunidades sanas sin armas en las calles.

El secretario subrayó que las autoridades mantendrán una presencia constante. «No nos vamos a ir hasta que Chalma de Guadalupe sea un territorio de paz», afirmó. Destacó que la seguridad requiere la participación activa de los vecinos. La meta es transformar la realidad social mediante la colaboración comunitaria.

El gobierno complementa el desarme con mejoras en la infraestructura urbana. Se realizan obras de iluminación y mantenimiento en parques de la zona. Estas acciones garantizan seguridad social para todos los habitantes locales. Buscan recuperar el espacio público para el sano esparcimiento familiar.

Prevención de la violencia y cultura de paz

Cravioto Romero enfatizó la necesidad de rechazar cualquier conducta agresiva. «No tenemos que acostumbrarnos a la violencia. No es natural la violencia», sentenció. Aseguró que estas conductas no deben tener lugar en las casas.

El programa apuesta por la desnaturalización de los conflictos armados. Este año se implementó el canje innovador de diversas armas blancas. Se reciben cuchillos, dagas, navajas, puñales y hasta katanas largas. Los jóvenes pueden obtener artículos escolares o recreativos a cambio.

Esta medida busca alejar a los adolescentes de objetos punzocortantes. El intercambio de armamento se compensa con un incentivo económico directo. Los ciudadanos reciben dinero que pueden usar según sus propias necesidades. El módulo de atención estará disponible hasta el próximo 20 de marzo.

¡Regresa el #SíAlDesarmeSíALaPaz este año! 🔫➡️🕊️



Arrancamos este programa de la @SeGobCDMX en #ChalmaDeGuadalupe, alcaldía #GAM, para retirar armas de las calles mediante el desarme voluntario y fortalecer la cultura de paz en nuestra #CiudadDeMéxico.



Nos acompañaron el… pic.twitter.com/bnbEqAmDtn — César Cravioto (@craviotocesar) March 13, 2026

Por su parte, el alcalde Janecarlo Lozano resaltó la importancia del programa. Mencionó que la dignidad y las oportunidades construyen entornos seguros. La política pública actual apuesta decididamente por la protección de la vida. Los jóvenes ahora cuentan con mejores herramientas para sus sueños.

El impacto real en la seguridad familiar

Lozano calificó el acto como un paso firme hacia la tranquilidad. «Cada arma que se entregue el día de hoy es una vida que se protege», aseguró. Añadió que la destrucción de estos objetos trae paz a las madres. Se busca reemplazar el peligro por oportunidades reales de crecimiento.

El programa incluye una dinámica especial para la población infantil local. Niñas y niños entregaron juguetes bélicos a cambio de libros didácticos. Este ejercicio fomenta una cultura de resolución pacífica de controversias. Buscan transmitir un mensaje claro sobre el no uso de armas.

El Consejo Ciudadano ofrece asesoría jurídica gratuita en cada módulo itinerante. También brindan atención psicológica a quienes necesiten apoyo profesional especializado. Personal capacitado orienta a los asistentes durante todo el proceso administrativo. La atención es integral y busca fortalecer el tejido social dañado.

En apenas dos días, los resultados del programa han sido significativos. Se recolectaron 20 armas cortas y 15 armas largas en total. También se recibieron 578 cartuchos útiles y una granada de fragmentación. Estas cifras demuestran la confianza de la ciudadanía en el proyecto.

Logística y destrucción del material bélico

El Ejército Mexicano es responsable de la destrucción inmediata del material. Los militares procesan las piezas conforme a las reglas de operación. Este procedimiento garantiza que el armamento no regrese a las calles. Es un proceso transparente y seguro para todos los donantes.

Durante este ciclo fiscal se instalarán tres módulos de canje simultáneos. Se ubicarán en territorios de paz y zonas de alta incidencia. También habrá presencia en colonias visitadas por el programa Casa X Casa. La estrategia busca maximizar el alcance del desarme en la ciudad.

Al evento asistieron representantes de seguridad y derechos humanos destacados. Estuvo presente el General de Brigada Roger David Rodríguez Arosemena. También participó Wilfrido Saúl Lescas Morga, director de Prevención del Delito.

Diversas instituciones respaldan la legalidad de esta acción social permanente. La coordinación entre niveles de gobierno fortalece la estrategia de seguridad. La Comisión de Derechos Humanos vigila el respeto a los ciudadanos. La Iglesia colabora prestando sus instalaciones para los centros de canje.