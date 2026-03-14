Sri Lanka repatría 84 iraníes muertos en el buque IRIS Dena

Relaciones Exteriores de Sri Lanka otorgó visas excepcionales a los sobrevivientes del ataque de Estados Unidos al IRIS Dena

Regeneración, 13 de marzo 2026– Este viernes, el Gobierno de Sri Lanka comenzó a enviar de vuelta los cuerpos de 84 marineros iraníes que fallecieron en el hundimiento del buque de guerra IRIS Dena, que fue atacado con torpedos por Estados Unidos a principios de este mes, en las cercanías de las aguas de Sri Lanka.

Avión especial

«Un avión especial para repatriar los cuerpos ya ha llegado a Mattala y partirá de Sri Lanka hoy».

Declaró un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Sri Lanka, que solicitó no ser identificado, a la agencia de noticias EFE.

Los cuerpos de los marineros se llevaron al Aeropuerto Internacional de Mattala, ubicado en el sur del país.

Tres representantes de Irán están en el aeropuerto para organizar la operación de regreso a Teherán.

Buque IRIS Dena

El buque IRIS Dena era parte de una flotilla iraní que anteriormente había viajado a India para participar en un evento naval internacional.

El ataque a la fragata ocurrió cuando la tripulación regresaba a Teherán tras finalizar las maniobras marítimas.

En el momento del ataque, el barco estaba parado cerca de la isla, esperando la aprobación oficial de las autoridades de Sri Lanka para entrar en sus aguas.

El funcionario de Relaciones Exteriores confirmó a EFE que se ha otorgado un visado excepcional de un mes a los 32 marineros que sobrevivieron al naufragio.

Sri Lanka

Esto se hace para asegurar que puedan permanecer de forma segura en el país insular.

La diplomática de Sri Lanka justificó esta medida temporal indicando que sería riesgoso reintegrar a estos marineros al océano en medio del actual clima de tensiones.

«En su camino podría pasarles algo. El plan ahora es dejar que se queden en Sri Lanka hasta que la situación se normalice», explicó la fuente a EFE.