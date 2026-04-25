Desarme Voluntario Logra Retirar más de 120 Armas

La estrategia «Sí al Desarme, Sí a la Paz» reporta avances significativos en CDMX. Conozca las cifras de canje y prevención de violencia

Regeneración, 24 de abril de 2026.– La Secretaría de Gobierno reportó avances en la acción social contra la violencia.

Durante la última semana de abril se canjeó armamento diverso. La ciudadanía entregó trece armas de fuego de forma voluntaria.

También se recolectaron doscientos cuarenta y nueve cartuchos útiles.

El gobierno invirtió más de setenta y dos mil pesos en estos incentivos económicos.

Esta entrega es totalmente anónima para proteger a los participantes capitalinos.

El programa busca eliminar riesgos de accidentes fatales dentro de los hogares.

Los ciudadanos muestran una creciente confianza en esta política pública de seguridad.

Balance Acumulado del Ejercicio 2026

Desde marzo se han canjeado ciento veinticuatro armas cortas en la capital.

El reporte incluye treinta y nueve armas largas y cincuenta granadas de fragmentación.

Se han destruido más de seis mil cartuchos en los módulos instalados.

Casi cien personas han recibido beneficios económicos por participar activamente.

Las autoridades han invertido cerca de ochocientos ochenta mil pesos en total.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reafirmó el compromiso con la paz.

Ella señaló que es «prioritario seguir fortaleciendo este tipo de estrategias» territoriales.

El objetivo es que «ninguna familia vea en riesgo su integridad» física.

Coordinación y Prevención Comunitaria

La SECGOB trabaja junto a la Secretaría de la Defensa Nacional.

También colaboran la Iglesia Católica y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Estas instituciones garantizan un proceso transparente y seguro de destrucción inmediata.

La Brigada por la Paz repartió miles de volantes en las colonias.

Se realizaron pláticas de autocuidado en diversas escuelas primarias locales.

Niños intercambiaron juguetes bélicos por libros para fomentar la cultura de paz.

El Consejo Ciudadano y Derechos Humanos brindaron orientación a los asistentes.

Estas acciones atienden de raíz los factores de riesgo asociados a la violencia.