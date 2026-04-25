Maru Campos firmó acuerdo de colaboración con Abbott en 2022

El acuerdo de colaboración que firmó Campos puede ser el documento que posibilitó la incursión de agentes de la CIA en Chihuahua

Regeneración, 24 de abril 2026– La oficina del gobernador de Texas, Gregg Abbott, publicó un comunicado el 14 de abril de 2022, donde se detalla la reunión que tuvo ese mismo día con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, ambos de filiación panista.

Encuentro

Este encuentro se llevó a cabo en el Capitolio de Texas, y se abordaron «los problemas actuales en la frontera entre Texas y México», según se menciona en el comunicado.

En esa ocasión, el gobernador Abbott firmó acuerdos de entendimiento entre el estado de Texas y el estado de Chihuahua.

Igualmente, se firmaron acuerdos entre Texas y Coahuila para fortalecer las medidas de seguridad en la frontera dirigidas a evitar la inmigración ilegal, indica el comunicado.

El argumento presentado es que se trataba de mejorar «el flujo de vehículos a través del Puente de las Américas y el Puente Internacional Acuña-Del Río».

Soberanía nacional

Estos acuerdos de los estados no están autorizados por la Constitución, que establece que ese tipo de negociaciones se manejan a nivel federal.

Sin embargo, la oficina de Abbott no tuvo empacho en señalar que «los acuerdos son efectivos de inmediato.

Lo que representa una clara omisión a las funciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El caso no es aislado, el documento afirma que «son parecidos al acuerdo firmado un día antes en Laredo por Abbott y el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda.

La gobernadora Campos también presentó un resumen de las estrategias concretas que Chihuahua implementará para ayudar a cuidar la frontera», menciona el documento.

Declaración

«Estos memorandos de entendimiento con los estados de Chihuahua y Coahuila representan otro paso histórico del estado de Texas para resolver la crisis fronteriza…

…mantener seguras a nuestras comunidades, negociar con nuestros socios en México y subsanar las deficiencias…

…dejadas por la inacción de la administración Biden», declaró el gobernador Abbott.

«Hasta que el presidente Biden decida cumplir con su deber constitucional de asegurar la frontera…

…seguiremos haciendo todo lo necesario para proteger la seguridad de todos los texanos», concluyó Abbott en el comunicado de 2022.

La retórica de los republicanos que culpa a Biden como el único responsable de los problemas en Estados Unidos sigue siendo utilizada constantemente por la Administración Trump.