Incendio en Zona Industrial de San Luis Potosí

Fuerte Incendio en Industria Vidriera del Potosí en San Luis Potosí. Autoridades reportan evacuación masiva y control parcial

Regeneración, 24 de abril de 2026.– Un incendio sorprendió este viernes a los trabajadores de la empresa Industria Vidriera del Potosí.

El siniestro ocurrió específicamente en el Eje 130 de la importante Zona Industrial potosina.

Ante el peligro inminente, las brigadas de auxilio evacuaron de inmediato a 200 personas.

Esta medida preventiva evitó que se registraran tragedias personales durante los primeros minutos de la emergencia.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó puntualmente sobre el desarrollo de este evento extraordinario.

Diversos cuerpos de rescate acudieron al llamado para intentar mitigar el avance de las potentes llamas.

Se confirmó que, afortunadamente, no hay personas lesionadas ni fallecidas por este incidente.

Las autoridades mantienen un cerco de seguridad para proteger a los ciudadanos que transitan habitualmente por la zona.

Esfuerzo conjunto para controlar el siniestro

Múltiples dependencias estatales y municipales trabajan arduamente para sofocar el fuego en la planta industrial.

Participan activamente el Cuerpo de Bomberos, la Guardia Civil Estatal y la Comisión Estatal del Agua.

También se sumaron brigadistas internos de la propia vidriera para acelerar las maniobras de extinción.

«Se tiene 70 por ciento de control del siniestro», detalló oficialmente la dependencia de Protección Civil.

Las autoridades solicitaron a la población evitar la zona del Eje 130 para facilitar las labores.

Es vital atender cada una de las indicaciones emitidas por los cuerpos de emergencia presentes.

El uso de pipas de agua ha sido constante para bajar la temperatura en la estructura afectada.

La coordinación entre los tres niveles de gobierno busca garantizar la seguridad de las empresas aledañas.

Antecedentes de riesgos industriales en San Luis

Este evento recuerda un fuerte incendio ocurrido hace apenas 40 días en la misma zona fabril.

Aquel incidente involucró una empresa que almacenaba pilas de litio, generando una columna de humo tóxico.

Los habitantes de Pozos y La Pila sufrieron entonces irritación en ojos, nariz y garganta.

Estos sucesos han puesto en alerta a las brigadas de monitoreo ambiental y de salud pública.

La vigilancia en la Zona Industrial se intensificará tras estos repetidos percances en el sector manufacturero.

Es fundamental revisar los protocolos de seguridad para prevenir futuros incendios en bodegas industriales.

El Gobierno estatal busca reducir el impacto negativo de estos siniestros en la salud de los pobladores.

Actualmente, se mantiene el monitoreo constante hasta que el fuego sea extinguido de forma total y definitiva.