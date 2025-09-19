Desde EE.UU piden a Salinas Pliego pago de 500 millones USD

Regeneración, 19 de septiembre de 2025. Fondos de inversión estadounidenses, Capital Partners y Contrarian Capital Partners, han lanzado una seria acusación contra las empresas de Ricardo Salinas Pliego.

E incluso, denunciando el uso del Poder Judicial de la Ciudad de México para congelar indefinidamente el pago de deudas.

Este conflicto, que se ha intensificado, llevó a los inversionistas a solicitar un arbitraje internacional contra México por una deuda de al menos 500 millones de dólares, que TV Azteca les debe desde 2017.

El caso, se encuentra en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial desde agosto de 2023.

Y, pone en el centro del debate la actuación del juez Miguel Ángel Robles Villegas del Sexagésimo Tercer Juzgado Civil de la Ciudad de México.

Los demandantes señalan que el juez, en 2022, aceptó la petición de TV Azteca de usar la pandemia de Covid-19 como “fuerza mayor” para suspender sus pagos.

Esto es, una medida que otorgó “sin conceder audiencia ni notificar” a los acreedores.

La situación se tornó aún más compleja en mayo de 2023, cuando el mismo juez concedió a TV Azteca otra medida cautelar.

Misma que le permitió evadir su obligación de reportar información financiera ante la Bolsa Mexicana de Valores.

Esta decisión, respaldada en enero de 2024 por un tribunal de apelaciones, permitió a la empresa “fingir dificultades financieras derivadas de la pandemia”, como afirman los asesores legales.

Curiosamente, esta estrategia contradice las declaraciones públicas de Salinas Pliego durante la emergencia sanitaria, cuando minimizó la gravedad del virus y se opuso a las medidas de confinamiento.

Las implicaciones de esta situación van más allá de una simple disputa comercial.

Los demandantes, representados por la abogada Katherine P. Padgett, de la firma Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, señalan que el Estado mexicano está “defendiendo” las acciones del empresario en tribunales internacionales.

«Consideramos que no es del interés de México gastar los recursos de los contribuyentes en una acción que se lee como defensa de acciones ilegítimas de tribunales mexicanos…»

«… que han protegido indebidamente a un multimillonario mexicano,» declaró Padgett.

El arbitraje, amparado en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), busca reparar lo que los inversionistas califican como una “manipulación abusiva de los tribunales mexicanos”.

Este caso podría sentar un precedente peligroso, afectando la percepción de México como destino seguro para las inversiones extranjeras.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al ser cuestionada sobre el tema, ha sido enfática en deslindar al gobierno federal de la situación, señalando que la responsabilidad recae en el Poder Judicial.

«O sea ya no solo le debe al fisco sino a empresarios estadounidenses», explicó y además recalcó «Nosotros no vamos a proteger a una empresa que le debe dinero a empresarios de Estados Unidos»

El mensaje es claro: la justicia debe prevalecer sobre los intereses de un solo individuo.

La Secretaría de Economía, por su parte, evalúa la posibilidad de una reunión con los inversionistas para abordar este delicado asunto.