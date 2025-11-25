Desechan demanda a México por 2 mil 700 millones de dólares

Arreglo de Diferencias del Banco Mundial desechó demanda de Access Business por predio El Petacal, Jalisco. Pagará 1.3 millones USD a México

Regeneración 24 de noviembre de 2025. Las agencias subrayan que el tribunal de arbitraje del Banco Mundial desecho una demanda empresarial contra México por 2 mil 700 millones de pesos.

Y es que la Secretaría de Economía (SE) aseguró que dicha resolución por parte del Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Mismo que es organismo del Banco Mundial.

Demanda

Cabe destacar que se subraya que dicho tribual desestimó la demanda de Access Business Group por 2 mil 700 millones de dólares contra México.

Esto, por presunta expropiación de terrenos en Jalisco por carecer de jurisdicción.

“El 21 de noviembre de 2025, el Tribunal Arbitral determinó por mayoría y a favor de México carecer de jurisdicción para conocer la controversia, desestimando el arbitraje en su totalidad”.

Lo anterior, explicó Economía de México.

“Representó con éxito al Estado mexicano” en el arbitraje iniciado por Access Business Group, empresa que en abril de 2023 presentó una reclamación.

Misma, conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ante el CIADI.

Explicó que Access afirmó que en 1992 y 1994, a través de la filial Nutrilite, adquirió unos terrenos que conforman un predio conocido como El Petacal, ubicado en el estado de Jalisco.

Sin embargo, según registros oficiales, fueron entregados a una comunidad campesina en cumplimiento con una resolución presidencial de 1939, ejecutada en 2022.

México si

“La reclamación de Access se basó en la supuesta expropiación de tales predios alegando que en julio de 2022 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) los entregó a un ejido”.

“…., el Tribunal concluyó no tener jurisdicción” porque las medidas impugnadas ocurrieron más de 2 años después de la terminación del TLCAN.

“…,por lo que no podían alegarse como violaciones a obligaciones que ya no estaban vigentes”.

En palabras del Tribunal, “nada en el texto del Anexo 14-C indica que los Estados contratantes hayan extendido la aplicación de las disposiciones sustantivas de la Sección A del Capítulo 11 más allá de la terminación del TLCAN”.

Además, apuntó que el Tribunal ordenó a la empresa demandante pagar en favor de México, aproximadamente, 1.3 millones de dólares por concepto de gastos y costos del arbitraje.

Precedente

Además se indica que “el laudo se encuentra actualmente en el proceso de revisión para identificar información confidencial susceptible de ser protegida”.

Luego, el laudo será publicado en el sitio web del CIADI, en el cual se encuentra disponible más información sobre este arbitraje.

En el texto se indicó que México contó con el apoyo de las firmas Tereposky & DeRose, y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman.