Gente contentísima con Línea K del Tren Interoceánico: Sheinbaum

Sheinbaum recorrido inaugural en estaciones Tonalá, Arriaga, Chahuites, Reforma de Pineda, Unión Hidalgo, Juchitán, Espinal e Ixtepec

Regeneración, 24 de noviembre de 2025. Es muy importante para el desarrollo, la gente está contenta, resaltó Sheinbaum sobre inauguración del tramo 1 de la Línea K del Tren Interoceánico.

Y es que retomó el tema de su gira el fin de semana y resaltó que durante el recorrido inaugural pudo constatar la alegría de la gente, ya que se trata de un proyecto integral.

Agregó que ahora las y los mexicanos gracias al Tren Interoceánico pueden ir de Tonalá, Chiapas, a Ixtepec, Oaxaca.

Así como de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, y de Coatzacoalcos a Palenque, Chiapas.

El Tren Interoceánico es muy importante para el desarrollo del sureste del país, ya que permite la movilidad de personas y mercancías, además de que se construyen Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, aseguró la Presidenta @Claudiashein luego de inaugurar el viernes el… pic.twitter.com/1dW3gGtgt2 — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) November 24, 2025

Tonalá

Así, desde Palacio Nacional, en las Mañaneras del Pueblo, Sheinbaum destacó que el Tren Interoceánico es muy importante para el desarrollo del sureste del país.

Esto, ya que permite la movilidad de personas y mercancías, además de que se construyen Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI).

Así dijo en el contexto de inaugurar el viernes el tramo 1 de la Línea K “Istmo-Soconusco”.

“Este tren es muy importante, este del sur, porque además, entendemos que Guatemala va muy avanzado».

Seguidamente dijo que va a ayudar muchísimo a la comunicación de personas y de mercancías de México, hacia Centroamérica y al desarrollo de la zona.

«…., siempre hemos pensado que la mejor manera de disminuir migración es generar polos de bienestar, de desarrollo y tiene ahí en Tapachula hay dos nuevos polos, en Arriaga hay otro polo.

Así como otros seis polos en todo el Tren Interoceánico (sobre la Línea Z)”.

¡QUÉ FELICIDAD! 🇲🇽🚨📣



Con mucha alegría recibieron al Tren Interoceánico en la Estación de Tonalá Chiapas; la Linea K ya está en funcionamiento y unirá más al sureste del país.



¡NO LO VEAN FACH0S, ESTO LES D0LERÁ! 👊👊 pic.twitter.com/0oKHn29HUd — TORI Noticias (@tori_noticias) November 24, 2025

Tren

Agregó que ahora las y los mexicanos gracias al Tren Interoceánico pueden ir de Tonalá, Chiapas a Ixtepec, Oaxaca.

Así como de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, y de Coatzacoalcos a Palenque, Chiapas.

Además que se trabaja para que este transporte ferroviario llegue a Ciudad Hidalgo, Chiapas y hasta Guatemala.

Resaltó que durante el recorrido inaugural por las estaciones Tonalá, Arriaga, Chahuites, Reforma de Pineda, Unión Hidalgo, Juchitán, Espinal e Ixtepec.

#MañaneraPresidenta | 🚆 Sobre los "reclamos" durante la inauguración del Tren Interoceánico,

Claudia Sheinbaum señaló que solo quieren levantar enojo en redes.



Pero en Juchitán eran cuatro protestando frente a miles celebrando. pic.twitter.com/QFDdIVrrhn — Juncal Solano (@juncalssolano) November 24, 2025

Feliz

“Nos fuimos bajando en cada una de las estaciones y la gente llegó contenta, atraída por la llegada, la apertura del tren, y en el camino también mucha gente muy feliz”, comentó.

Recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el tramo que recorre Coatzacoalcos hasta Palenque.

Mismo donde se une el Tren Interoceánico con el Tren Maya y llegar a Mérida, Yucatán. Además, explicó que se interviene el Puerto Chiapas, donde ya pasan vehículos y el de Salina Cruz.

“Entonces, como ven, es un proyecto integral en el sur sureste del país. Y la gente, muy, muy contenta”, concluyó.