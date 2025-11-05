Desenmascaran marcha derechista disfrazada de G-Z

Colectivo original Generacion Z mx se deslinda de supuesta marcha anticorrupción en CDMX. Sheinbaum cuestionó la autenticidad de convocatoria
Regeneración, 4 de noviembre de 2025.– La convocatoria se hizo viral rápidamente en redes sociales. Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la autenticidad y alertó sobre un esquema de uso político y empresarial.
La presidenta dijo que «no es algo legítimo que haya surgido de algunos jóvenes». Al contrario, afirmó que son «los mismos: ‘Mexicanos por la Corrupción'». Los acusó de estar «ahora vinculados con un grupo empresarial«.
Deslinde del Colectivo
El colectivo Generación Z México rechazó la manifestación. Iván Rejón, adminsitrador de la cuenta en redes sociales, lo confirmó.
«Sabemos que ese movimiento está cooptado por un grupo que no representa nuestros intereses», afirmó. El colectivo insiste en su carácter «cívico, realista y apartidista».
Movimiento Z en el Mundo
El fenómeno «Gen Z» en protestas tiene antecedentes globales. En Nepal, Indonesia, Perú y Filipinas se han visto movilizaciones similares. Estos movimientos tienen demandas contra la corrupción y la precariedad.
Sin embargo, en México se vincula con figuras de derecha. La convocatoria fue viralizada por personalidades conservadoras, que exigen la destitución de la presidenta.
Frente a ello, cabe señalar la ausencia de temas progresistas en su agenda. Expertos señalan técnicas digitales con videos de IA para la promoción.
Revocación
Esta convocatoria se enmarca en un contexto de tensión, derivado de los disturbios en Michoacán.
Como se sabe, manifestantes asociados a la oposición causaron destrozos en el Palacio Municipal de Uruapan, «exigiendo justicia» por el asesinato del edil Carlos Manzo.