Desenmascaran marcha derechista disfrazada de G-Z

Colectivo original Generacion Z mx se deslinda de supuesta marcha anticorrupción en CDMX. Sheinbaum cuestionó la autenticidad de convocatoria

Regeneración, 4 de noviembre de 2025.– La convocatoria se hizo viral rápidamente en redes sociales. Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la autenticidad y alertó sobre un esquema de uso político y empresarial.

La presidenta dijo que «no es algo legítimo que haya surgido de algunos jóvenes». Al contrario, afirmó que son «los mismos: ‘Mexicanos por la Corrupción'». Los acusó de estar «ahora vinculados con un grupo empresarial«.

🤣🤣🤣Cualquier Gen Z sabe la diferencia entre "privacidad" y "ocultar seguidos/seguidores"

🤣🤣🤣 Aunque lo quieran ocultar es evidente su perfil político e ideológico pic.twitter.com/ae33zOGA4X — Manuel (@ManuelRDM) November 2, 2025

Deslinde del Colectivo

El colectivo Generación Z México rechazó la manifestación. Iván Rejón, adminsitrador de la cuenta en redes sociales, lo confirmó.

«Sabemos que ese movimiento está cooptado por un grupo que no representa nuestros intereses», afirmó. El colectivo insiste en su carácter «cívico, realista y apartidista».

"No tenemos ninguna relación con ese tipo de movimientos", Iván, El Mero Perro, de los #GeneracionZ original en México se deslindan de la convocatoria lanzada por "movimientos de visión conservadora" para este #15DeNoviembre pic.twitter.com/DM4o8EgDlU — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) November 3, 2025

Movimiento Z en el Mundo

El fenómeno «Gen Z» en protestas tiene antecedentes globales. En Nepal, Indonesia, Perú y Filipinas se han visto movilizaciones similares. Estos movimientos tienen demandas contra la corrupción y la precariedad.

Sin embargo, en México se vincula con figuras de derecha. La convocatoria fue viralizada por personalidades conservadoras, que exigen la destitución de la presidenta.

Frente a ello, cabe señalar la ausencia de temas progresistas en su agenda. Expertos señalan técnicas digitales con videos de IA para la promoción.

Esta Gen Z viene ya muy madreada oigan… pic.twitter.com/6imTVrbudi — Terror Restaurantes MX 🐦 #YoPorLas40Horas 🔻 (@TerrorRestMX) November 1, 2025

Revocación

Esta convocatoria se enmarca en un contexto de tensión, derivado de los disturbios en Michoacán.

Como se sabe, manifestantes asociados a la oposición causaron destrozos en el Palacio Municipal de Uruapan, «exigiendo justicia» por el asesinato del edil Carlos Manzo.