Miss México Denuncia Violencia Verbal en Tailandia

El incidente se produjo en un evento previo del certamen de belleza. La concursante, Fátima Bosch, enfrentó directamente al ejecutivo regional, Nawat Itsaragrisil

Regeneración, 4 de noviembre de 2025.– La controversia se originó por una presunta falta de compromiso promocional. Itsaragrisil increpó a Bosch por no grabar videos turísticos de Tailandia. Aunado a esto, el directivo tailandés la acusó de desacato ante otras delegadas.

Bosch intentó aclarar que su organización nacional le pidió no realizar grabaciones. El empresario interrumpió a la mexicana y la insultó públicamente.

«Me llamó estúpida y me gritó», relató Bosch ante medios internacionales. La representante de México reaccionó con firmeza.

Fátima Bosch: UNA REINA



Dio cátedra de dignidad.



Celebro que no se haya quedado callada.



Celebro que no haya permitido faltas de respeto.



Celebro a todas las mujeres que se levantaron con ella. pic.twitter.com/m5ngDzIr0E — Luis González (@luis_gj) November 4, 2025

Solidaridad de las Concursantes

La mexicana se defendió, exigiendo respeto a su dignidad como mujer. «Usted no me está respetando como mujer», afirmó Bosch en el momento del conflicto. Posteriormente, Itsaragrisil ordenó al personal de seguridad retirarla de la sala.

Este hecho desencadenó una oleada de solidaridad. Varias delegadas se levantaron para acompañar a Bosch fuera del recinto. Entre ellas se contó con Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024.

Victoria Kjær: LA MUJER QUE ERES 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽



Esta es una MISS UNIVERSO en toda la extensión de la palabra. pic.twitter.com/m37s3YhNHH — Miss Coronas (@miss_coronas) November 4, 2025

Posicionamiento y Disculpas Condicionadas

La Organización Miss Universo (MUO) envió un comunicado. Reafirmó su compromiso de garantizar el respeto e integridad de las participantes.

Además, Miss Universo México condenó lo ocurrido. Declaró que «Ninguna mujer, en ningún escenario, merece ser insultada».

A pesar de ello, Itsaragrisil ofreció una disculpa pública en redes sociales. El directivo se disculpó con las 75 personas que estaban en el salón.

“Estoy aquí más fuerte que nunca; México tiene representante”: Fátima Bosch 👑🇲🇽@MissUniverse 2025, Fátima Bosch, reafirmó su compromiso con las mujeres y niñas del mundo.

"No tengo miedo de alzar mi voz. No soy una muñeca, vine a ser una voz por las causas que importan”, afirmó pic.twitter.com/tSF5FPO9oH — Fer_mora (@feroma21) November 4, 2025

Sin embargo, no mencionó directamente a Bosch, citando malentendidos.

La mexicana confirmó que continuará en la competencia. «Nadie podrá callar mi voz», aseveró la concursante, defendiendo el empoderamiento femenino.