Miss México Denuncia Violencia Verbal en Tailandia

El incidente se produjo en un evento previo del certamen de belleza. La concursante, Fátima Bosch, enfrentó directamente al ejecutivo regional, Nawat Itsaragrisil
Regeneración, 4 de noviembre de 2025.– La controversia se originó por una presunta falta de compromiso promocional. Itsaragrisil increpó a Bosch por no grabar videos turísticos de Tailandia. Aunado a esto, el directivo tailandés la acusó de desacato ante otras delegadas.
Bosch intentó aclarar que su organización nacional le pidió no realizar grabaciones. El empresario interrumpió a la mexicana y la insultó públicamente.
«Me llamó estúpida y me gritó», relató Bosch ante medios internacionales. La representante de México reaccionó con firmeza.
Solidaridad de las Concursantes
La mexicana se defendió, exigiendo respeto a su dignidad como mujer. «Usted no me está respetando como mujer», afirmó Bosch en el momento del conflicto. Posteriormente, Itsaragrisil ordenó al personal de seguridad retirarla de la sala.
Este hecho desencadenó una oleada de solidaridad. Varias delegadas se levantaron para acompañar a Bosch fuera del recinto. Entre ellas se contó con Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024.
Posicionamiento y Disculpas Condicionadas
La Organización Miss Universo (MUO) envió un comunicado. Reafirmó su compromiso de garantizar el respeto e integridad de las participantes.
Además, Miss Universo México condenó lo ocurrido. Declaró que «Ninguna mujer, en ningún escenario, merece ser insultada».
A pesar de ello, Itsaragrisil ofreció una disculpa pública en redes sociales. El directivo se disculpó con las 75 personas que estaban en el salón.
Sin embargo, no mencionó directamente a Bosch, citando malentendidos.
La mexicana confirmó que continuará en la competencia. «Nadie podrá callar mi voz», aseveró la concursante, defendiendo el empoderamiento femenino.