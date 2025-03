(Des)montajes: Brontis Jodorowsky y el seminario intensivo de actuación en la Karpa De Mente

Por Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx.- AMOR Y CONFLICTO EN TORNO A ROMEO Y JULIETA DE WILLIAM SHAKESPEARE, es el título de este seminario abierto a jóvenes, adultos y personas mayores que estudien o practiquen un arte escénica en los campos de la actuación, la danza, canto lírico, circo, etc.

A través de un cierto número de juegos, de ejercicios corporales y de análisis teórico se abordará la dinámica de la relación en escena y la toma de conciencia de los reflejos que pueden bloquearla, la energía en juego, la conciencia del espacio, la imaginación asociativa, la creatividad a partir de la experiencia y su transposición. Se abordará la obra tanto en su totalidad como en momentos de exploración de escenas precisas.

BRONTIS JODOROWSKY

Brontis Jodorowsky nace en México en 1962, emprendió su carrera de actor a los 7 años en el filme “El topo”, de su padre Alejandro Jodorowsky. En 1974, se le otorga el premio Diosa de plata de mejor actor infantil por su papel en El muro del silencio, de José Luis Alcoriza.

Brontis se estableció en Francia y se forma al teatro con Riszard Ciezlak (actor emblemático del Teatr Laboratorium de Wroklav), Ariane Mnouchkine en la tropa del Théâtre du Soleil y en talleres intensivos con Yoshi Oida, de la compañía de Peter Brook, y el director britanico Declan Donnellan. A partir de ahí, desarrolla su transcurzo de actor de teatro en Francia y de cine en Mexico e Inglaterra, además de ejercer como director escénico de teatro y de ópera.

Algo sobre Romeo y Julieta

El actor nos comparte en exclusiva para Regeneración.mx parte de lo que hablará en su próxima cátedra.

-Una de las obras más famosas obras de Shakespeare, cuya historia conoce tan bien que mal hasta quién no la ha visto o leído nunca, “Romeo y Julieta” no pierde su fuerza de atracción. Será probablemente porque su temática es no solo la del amor, sino también la de la muerte. No hay Eros sin Thanatos, parece decirnos Shakespeare y ambos son fenómenos tan fuertes como insondables. Para expresarlos, la brutalidad y la poesía van de la mano: la violencia de los rencores, el sangriento odio entre clanes, el enamoramiento de los protagonistas semejante a un repentino tsunami, se expresan en versos exquisitos; cada dialogo, del más agresivo al más amoroso, es el de elegantes duelistas de la palabra. Todo es contraste, tensión, volubilidad, el tiempo mismo se contrae, se acelera: es un mundo que pierde control.

En estos tiempos en los cuales las divisiones son cada vez más exacerbadas, en los que regresamos a comportamientos tribales para no decir de clanes y en los que todes, cual sea nuestra rabia, soñamos con un amor absoluto que nos cure tanto individual como socialmente — me parece interesante adentrarnos de nuevo en “Romeo y Julieta”, justamente porque si nos nos habla de amor, también lo hace de la fractura y sus consecuencias. Después de todo, tanto catártica como terapéutica es la función del teatro desde sus primeros tiempos. Abordar ese misterio del amor y del resentimiento, esa violencia encorsetada por los versos, interrogarnos sobre cómo el cuerpo la somatiza las pasiones, cómo el relato y nuestra vivencia entran en resonancia, son unos de los objetivos del taller al que invito a participar del 17 al 21 de marzo, bajo la magnífica carpa de Cirko De Mente.

Esta es una oportunidad única que vale sin duda tomar en cuenta, más en las fechas que se conmemora el día mundial del teatro. La que corre es la última semana de inscripciones.

SEMINARIO AMOR Y CONFLICTOEN TORNO A ROMEO Y JULIETA DE WILLIAM SHAKESPEARE. Imparte: Brontis Jodorowsky

Fechas: Lunes 17 a Viernes 21 de Marzo del 2025

Horarios: 16:00 a 20:00 h

Total: 5 días (20 horas)

Informes e inscripciones: [email protected]

Fecha límite de inscripción: 15 de marzo

Karpa De Mente

Av. Hidalgo 195, UH Fuentes Brotantes, Tlalpan, CDMX.