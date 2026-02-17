Muere el reverendo y activista Jesse Jackson a los 84 años

La familia Jackson informó que falleció con sus seres queridos: ‘Celebren su legado al luchar por los principios que defendió’

Regeneración, 17 de febrero 2026– El reverendo Jesse L. Jackson, quien fue cercano al Doctor Martin Luther King Jr. , y lideró el Movimiento de Derechos Civiles por varias décadas después del asesinato del respetado líder, falleció este martes 17 de febrero a los 84 años.

🕊 RIP Mr Jesse Louis Jackson BKA Rev Jesse Jackson. An American Civil rights activist, politian & ordained Baptist minister. A protégé of the late Dr Martin Luther King Jr. Gone but never forgotten 🙏🏽 #jessejackson #revjessejackson #CivilRights #activist #minister #RIP pic.twitter.com/wcr4yLENgv — DEADDREAM (@DeaddreamMusic) February 17, 2026

Confirmación

Su hija, Santita Jackson, corroboró que su padre murió en su casa acompañado de su familia.

Jackson dedicó su vida a luchar tanto en Estados Unidos como en el extranjero en apoyo de los pobres y los desfavorecidos.

Sus causas iban desde el derecho al voto, el acceso a empleos, la educación y la salud.

Cuando afirmaba: “Soy una persona”, en un poema que repetía frecuentemente, aspiraba a tocar los corazones de todos.

Soy alguien

“Puede que no tenga recursos, pero soy alguien; puede que sea joven, pero soy alguien; puede que dependa de asistencia, pero soy alguien”, solía expresar Jackson.

Este era un mensaje que tomó de manera literal y personal, después de haber transitado de la opresión del Sur segregado.

Después se convertiría en un defensor de los derechos civiles en Estados Unidos.

“Nuestro padre fue un líder al servicio de otros, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos…

…y aquellos que son ignorados en todo el planeta”, dijo la familia Jackson en un comunicado.

Familia amplia

“Compartimos esto con el mundo, y a su vez, el mundo se convirtió en parte de nuestra familia de amplia”.

Su firme convicción en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones, y les pedimos que mantengan viva su memoria al continuar la lucha por los principios que defendió”, indicó.

En sus últimos años, tuvo graves problemas de salud, incluyendo una extraña enfermedad cerebral que afectó su habilidad para moverse y hablar.

Sin embargo, Jackson siguió protestando contra la injusticia racial incluso durante la era de Black Lives Matter.

60 años de activismo

En 2024, estuvo presente en la Convención Nacional Demócrata en Chicago y en una sesión del Concejo Municipal.

En esa reunión, mostró su apoyo a una resolución que buscaba un alto el fuego en el conflicto entre Israel y Hamás.

Participó en la marcha por el derecho al voto de 1965 que lideró King desde Selma a Montgomery, Alabama.

King lo envió a Chicago para iniciar la Operación Breadbasket (Canasta de pan).

Presión

Este fue un esfuerzo de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur para presionar a las empresas a emplear a trabajadores afroamericanos.

Jackson describió su tiempo con King como “cuatro años extraordinarios de trabajo”.

Jackson estaba junto a King el 4 de abril de 1968, cuando el líder de los derechos civiles fue asesinado en el Motel Lorraine de Memphis, Tennessee.

Según el relato de Jackson, King falleció en sus brazos.

Con su inclinación por lo teatral, Jackson llevó un suéter con cuello alto que, según mencionó, había estado impregnado con la sangre de King durante dos días.

Homenaje a King

Incluso en un homenaje a King realizado por el Concejo Municipal de Chicago:

“Estoy aquí con el corazón triste porque en mi pecho llevo la marca de sangre de la cabeza del doctor King”, expresó.

En 1971, Jackson se separó de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur.

Today we remember Rev. Jesse Jackson, civil rights leader and advocate for justice. From working alongside Dr. King to founding the Rainbow Coalition, he expanded opportunity and civic engagement for generations. Keep hope alive.#DST1913 #EasternRegionDST #BlackHistory pic.twitter.com/XAVTkoi3MC — EasternRegionDST (@easternregdst) February 17, 2026

PUSH

Posteriormente, fundó la Operación PUSH, que inicialmente se denominó Personas Unidas para Salvar a la Humanidad.

La organización, situada en el South Side de Chicago, estableció una misión amplia.

Desde la diversificación de la mano de obra hasta el registro de votantes en comunidades afrodescendientes en todo el país.

A través de demandas y amenazas de boicots, Jackson instó a las grandes empresas a que invirtieran millones y se comprometan públicamente a diversificar sus equipos.