Destituyen a reaccionario presidente Jerí por corrupto

Congreso de Perú aprobó destituir a José Jerí como presidente de Perú. Al igual que Dina Boularte es señalado por falta de probidad

Regeneración, 17 de febrero de 2026. En redes destacan que el Congreso de Perú destituyó al presidente interino José Jeri, séptimo jefe de Estado en 10 años que es removido del cargo.

Y es que se apunta que la fiscalía lo investiga por dos casos de tráfico de influencias tras la revelación de encuentros clandestinos con empresarios chinos.

Perú

Cabe destacar que la remoción tiene lugar a menos de dos meses para las elecciones presidenciales del 12 de abril y la destitución a poco más de cuatro meses de que Jeri asumiera el poder.

A partir de ahora, el Poder Legislativo deberá elegir a un nuevo mandatario. Esto es, uno de los parlamentarios deberá ser elegido como nuevo jefe del Congreso.

Así, se convertirá en el mandatario del Perú, que tendría así un octavo jefe de Estado desde 2016.

Al tiempo que se destaca que la prensa revelara que se reunía de forma oculta con dos empresarios chinos.

Es decir, un contratista estatal y otro investigado por la fiscalía por presuntamente integrar una red de tráfico de madera.

El nuevo presidente también asumirá de manera interina.

Fuera

Durante la jornada, Jerí enfrentaba siete pedidos de censura impulsados por la minoritaria oposición de izquierda.

Acompañaban el pedido un bloque de partidos de derecha que pretendían removerlo por “inconducta funcional y falta de idoneidad”.

Además medios locales indican que la sesión inició a las 10 horas.Los legisladores votaron una por una las mociones para admitir someterlas a debate.

Sin embargo una vez aprobado el debate de todas las mociones, legisladores que criticaron el procedimiento porque correspondía avanzar con el proceso de vacancia y no de censura.

A diferencia del juicio político, que requiere una mayoría cualificada de 87 votos de los 130 miembros, la censura requería una mayoría simple de 66 o menos, si es que había menos legisladores presentes.

Votos

Este martes, la mayoría requerida era de 58 legisladores ya que había 115 presentes. Sin embargo, el pleno de la cámara reunió 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

Jerí y sus aliados argumentaban que debía enfrentarse a un juicio político y no a una censura, aunque de todas maneras aclaró que iba a respetar el resultado de la votación de censura.

Afuera del recinto, un grupo de manifestantes se reunió para exigir la destitución del presidente interino, a quien acusaban de convertir el palacio presidencial “en un burdel”.

“Yo no he cometido ningún delito. Tengo la plena suficiencia moral para poder ejercer la presidencia de la República”, declaró Jerí en una entrevista por televisión la noche del domingo.

Pese a sus palabras, el derechista asumió interinamente con una aprobación de casi 60% en los sondeos por su lucha contra el crimen organizado y luego cayó a 37% en febrero. Ahora está fuera.