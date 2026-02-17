Alessandra Rojo aislada: Congreso exhorta explique operativo

Alcaldesa Rojo señalada por operativo malo, allanamiento, lenguaje discriminatorio. Ningún orador la defendió, nadie votó a su favor

Regeneración, 17 de febrero de 2026. El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad y de urgente resolución que la alcaldesa de Cuauhtémoc explique su aparatoso operativo policial del pasado fin de semana.

Y es que como se sabe la alcaldesa derechista arremetió el fin de semana contra vendedores en vía pública por medio de un operativo publicitario masivo.

Resultado, las quejas de la alcaldesa de violencia y de afectaciones en su contra. Desde luego, otro escándalo de violencia de la derecha.

Congreso

¡Ni el PRIAN defiende a @AlessandraRdlv !



El @Congreso_CdMex aprobó un exhorto a la Alcaldesa de Cuauhtémoc por el mal operativo, el allanamiento y el uso de lenguaje homofóbico



El PRIAN no mandó a nadie a defenderla 🤐



En Morena lo tenemos claro: la vía pública se ordena… pic.twitter.com/miyYjAs2de — Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) February 17, 2026

Como se indica el Congreso de la Ciudad de México aprobó un exhorto dirigido a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Asimismo se indica que los hechos en San Cosme un «mal operativo», presunto allanamiento y el uso de lenguaje homofóbico.

Rojo de la Vega denunció haber sido víctima de una agresión física y una «emboscada» por parte de comerciantes ambulantes.

Sin embargo, el Congreso en pleno abordó el asunto tras el operativo realizado el pasado 17 de febrero.

La propuesta, impulsada por el Grupo Parlamentario de Morena, solicita que la funcionaria rinda un informe detallado sobre el despliegue.

Además, que aclare las denuncias relacionadas con posibles violaciones a derechos humanos.

Preguntas

🚨 ESTO NO SALDRÁ EN TV AZTECA NI EN LATINUS



Diputados de Morena de la CDMX denunciaron que la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega presuntamente ingresó sin orden judicial a oficinas de comerciantes populares para confrontarlos.



Señalaron que estas acciones contradicen su… pic.twitter.com/S0iFt1Sr2Y — Nopal News (@ElNopalnews) February 17, 2026

En la sesión es posible ver cómo la mesa directiva del Congreso de la capital de México abrió la lista de oradores en contra de la moción.

Era de esperarse que los diputados del PRI o del PAN, la oposición derechista, cerraran filas con su correligionaria. Pero no.

Ninguna mano alzada, ninguna voz desde los curules. Nadie habló contra la moción.

Además, no hubo abstenciones, al menos, visibles desde la transmisión del Congreso que aprobó el modo urgente del exhorto y la obvia resolución.

Datos

Cabe destacar que la bancada de Morena señaló múltiples irregularidades y desproporciones por parte de la Alcaldesa de Cuauhtémoc.

🚨OJO: LOS GOLPES Y MORETONES QUE TIENE ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA SE LOS HIZO SU PROPIO EQUIPO, AQUI LAS PRUEBAS. pic.twitter.com/Z4MVtznHAG — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) February 15, 2026

Por una parte, el operativo vistoso, como si se tratara de una serie de televisión norteamericana donde «la Ley y el Orden» arrasa comerciantes.

Esto, porque el operativo habría incluido el ingreso sin orden judicial a un inmueble, lo cual viola la más mínimas garantías de propiedad privada.

Y es que parece ser que la derecha solo considera propiedad privada la suyo y el resto un botín.

Desde luego se le reprochó dentro de los modales, el lenguaje procaz y discriminatorio de los acompañantes de la delegada y claro, el famoso dedito de la delegada en la foto de la escena.

Justicia

Hoy en milenio, Alessandra Rojo de la Vega, ahí estuvo viendo el debate del diputado Arturo Ávila.



Alessandra, como si no tuviera nada que hacer en la alcaldía Cuauhtémoc. Como si gobernar, es estar de espectadora en un set de televisión.

RT👇pic.twitter.com/E4MMPQyCnB — David Vargas Araujo (@DavidVargasA18) February 17, 2026

Asimismo los oradores hicieron el exhorto porque este tipo de hechos de violencia deben de investigarse precisamente para deslindar responsabilidades.

Ello, subrayaron, porque es imperativo garantizar que las acciones de gobierno se apeguen al marco legal y al respeto de la diversidad.

Al tiempo que los diputados señalaron la obligación del Congreso de la capital de vigilar los actos de gobierno, prevenir abusos de poder.

Tremenda cátedra de de la presidenta Claudia Sheinbaum a Alessandra Rojo de la Vega por operativo en Cuauhtémoc: “¡Qué necesidad! No se hace show, se dialoga. Son familias que llevan años en el comercio; no se estigmatiza ni se generaliza”. pic.twitter.com/jwLm2jE5tV — Dany Santoyo (@danysantoyo_) February 16, 2026

Finalmente indicaron que junto con las explicaciones de la alcaldesa Alessandra Rojo, las instancias competentes determinen si existieron faltas administrativas.

En su caso, revisar violaciones a derechos. Y castigar dichos actos con todo el rigor.