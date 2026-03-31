Destruye alcalde histórica y emblemática casona en Pesquería

Siglo de historia «La Casa de Doña Coquito» patrimonio cultural de México. «Paso a la modernidad» dice alcalde destructor de Pesquería

Regeneración, 30 de marzo 2026– El alcalde del municipio de Pesquería, en el estado de Nuevo León, Francisco Esquivel, ha recibido críticas por decidir demoler una antigua casa en el centro, considerada patrimonio cultural por las autoridades federales.

⚠️ Un edificio histórico de Pesquería terminó hecho escombros luego de que el alcalde Francisco Esquivel ordenara su derribo con el objetivo de construir un centro de servicios municipales en la zona bajo el argumento de darle paso a la modernidad en el municipio.



📹: Víctor… pic.twitter.com/hHuQAVMfsb — El Horizonte (@ElHorizontemx) March 29, 2026

Demolición

El 27 de marzo, el edil participó en un evento en las calles Morelos y Porfirio Díaz, donde se llevó a cabo la demolición de este inmueble.

Este lugar era reconocido como “La Casa de Doña Coquito”, y después de su destrucción, se comenzarán las obras para una nueva Torre Administrativa.

“Este día va a ser un día que va a quedar en la historia. Recuerdo desde que tenía cinco años, que estaba aquí en la primaria.

Que aquí (en la casa ya destruida) había una tienda donde comprábamos fritos y sodas, el día de hoy la vamos a demoler pero para tener un avance y modernización.

Supuesto crecimiento

También es algo muy importante para un crecimiento del municipio, vamos a centralizar todos los servicios.

Y vamos a traer servicios del estado como Control Vehicular y Registro Civil”, expresó Esquivel.

Poco después, maquinaria pesada derribó esta casa construida de adobe.

Desacuerdo del INAH

El Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Nuevo León expresó su desacuerdo con las autoridades municipales.

Esto sucedió tras conocer sobre la demolición de esta vivienda con más de 100 años de antigüedad.

“La protección y conservación de nuestro patrimonio es, por ley federal, tarea de ciudadanos, municipios, estado y federación.

Es por demás lamentable enterarnos el día de hoy que una autoridad municipal, anunciando hasta en medios públicos, ‘da paso a la modernidad’…

Denuncia

…en un municipio fundando en el siglo XVI, demoliendo inmuebles históricos con el uso de recursos públicos”, denuncia el escrito del Centro INAH Nuevo León.

Finalmente, el Centro INAH en el estado manifestó su oposición y pidió a las autoridades municipales de Pesquería que se responsabilicen por este acto ilícito.

Asimismo, deberían hacerse cargo de las repercusiones que trae consigo la destrucción de esta casa.

Hasta ahora, ni el alcalde Francisco Esquivel ni ningún otro representante del municipio neoleonés han respondido a este reclamo.