Israel impide la misa del Domingo de Ramos en Jerusalén

La policía de Israel impidió el paso al Santo Sepulcro y la celebración del mensaje de amor e igualdad cristiana en Semana Santa

Regeneración, 30 de marzo 2026- El Patriarcado Latino, que representa la máxima autoridad católica en Jerusalén, comunicó que las autoridades israelíes impidieron al cardenal Pierbattista Pizzaballa acceder a la Iglesia del Santo Sepulcro para llevar a cabo la misa del Domingo de Ramos, la cual da inicio a la Semana Santa.

Israel blocked Cardinal Pierbattista Pizzaballa from entering the Church of the Holy Sepulchre on Palm Sunday, citing security concerns amid the ongoing conflict with Iran. | #VantageOnFirstpost with @SaroyaHem pic.twitter.com/2s88KZG8bU — Firstpost (@firstpost) March 30, 2026

Reacciones

Esta acción generó reacciones de rechazo tanto de líderes como de organizaciones internacionales.

No obstante, Israel defiende su decisión como un protocolo de seguridad que responde a la amenaza constante de misiles provenientes de Irán.

El Patriarcado indicó que la policía no permitió al cardenal Pierbattista Pizzaballa acceder a la Iglesia del Santo Sepulcro para realizar la misa del Domingo de Ramos.

«Esta mañana, la policía israelí impidió al Patriarca Latino de Jerusalén, Su Beatitud el cardenal Pierbattista Pizzaballa…

…jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa, entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, cuando se dirigía a celebrar la misa del Domingo de Ramos».

🇮🇱🇻🇦 El cardenal Pizzaballa luego de que la policía israelí impidiera su ingreso a la Iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa tradicional por Domingo de Ramos:



“El Crucificado y Resucitado no deja de caminar entre nosotros, incluso cuando el camino está bloqueado”. pic.twitter.com/IZtpm6vet8 — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) March 29, 2026

Comunicado

Esto se expresa en el comunicado del Patriarcado.

«Por primera vez en siglos, se impidió a los líderes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro», añade el documento.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, emitió un comunicado calificando el suceso como una “ofensa a los fieles”.

Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, anunció en X que había convocado al embajador de Israel para abordar la situación.

El diputado israelí de la formación árabe Ta’al, Ayman Odeh, criticó las acciones de los servicios de seguridad del gobierno de Benjamin Netanyahu.

Libertad de culto

Aseguró que la prohibición del evento “constituye una grave violación de la libertad de culto y rompe el status quo en los lugares sagrados de Jerusalén”

Sin hacer referencia directa a lo sucedido, el papa León XIV pidió a sus creyentes que rogaran por los católicos que se encuentran en naciones en guerra.

«Al iniciar la Semana Santa, nuestras plegarias están más dirigidas que nunca hacia los cristianos de Medio Oriente.

Quienes enfrentan las repercusiones de un conflicto brutal y, en numerosas ocasiones, no pueden llevar a cabo plenamente las liturgias de estos días sagrados».

Afirmó el líder de la Iglesia Católica Romana.

Isaac Herzog

El presidente de Israel, Isaac Herzog, expresó su «profunda tristeza» al Patriarca Latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa.

Herzog aclaró en la plataforma X que la restricción fue únicamente por razones de seguridad frente a la amenaza duradera de misiles del régimen iraní.

Reiterando el compromiso de Israel con la libertad religiosa y la preservación del status quo en los lugares sagrados de Jerusalén.

Desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente el 28 de febrero, las autoridades israelíes han prohibido las reuniones masivas, incluso en sinagogas, iglesias y mezquitas.

Reuniones limitadas

Las concentraciones públicas están limitadas a alrededor de 50 personas.

El Patriarcado Latino había informado sobre la anulación de la acostumbrada procesión del Domingo de Ramos.

Este evento normalmente va desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén y cada año reúne a miles de devotos.

La organización de la Iglesia Católica Romana declaró que Pizzaballa fue detenido “mientras se desplazaba de forma privada.

Sin ningún rasgo característico de una procesión o acto ceremonial”

Medida irrazonable

“Impedir la entrada del cardenal y del Custodio, que ostentan la máxima responsabilidad eclesiástica sobre la Iglesia católica y los Lugares Santos…

…constituye una medida manifiestamente irrazonable y gravemente desproporcionada”, indica el comunicado del Patriarcado.

La Iglesia del Santo Sepulcro se considera uno de los lugares más sagrados del catolicismo, ya que, según la tradición, contiene la tumba vacía de la resurrección de Jesús.

Este lugar sagrado es administrado en conjunto por diversas iglesias cristianas: los ortodoxos griegos, los católicos romanos y los apostólicos armenios.