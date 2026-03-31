Localizan a Cuatro de las Seis Jóvenes Desaparecidas en Chiapas

La Fiscalía de Chiapas localizó con vida a cuatro jóvenes que desaparecieron en Tuxtla Gutiérrez tras presuntamente escapar de una casa hogar

Regeneración, 30 de marzo de 2026.– Cuatro mujeres reportadas como desaparecidas fueron localizadas con vida en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. La movilización comenzó tras perderse el contacto con ellas el pasado sábado en la capital del estado de Chiapas.

Personal de la Fiscalía General del Estado confirmó que las ciudadanas se encuentran actualmente sanas y salvas. El operativo de búsqueda permitió encontrarlas durante la tarde de este domingo en una zona cercana al centro urbano.

Las autoridades informaron que las hermanas Paola y Lucía Jiménez Ocampo ya están bajo resguardo oficial. Ambas jóvenes son originarias del municipio de Tzimol y tienen 22 y 20 años de edad respectivamente.

También fueron localizadas María del Carmen Solano Cobo, de 16 años, y la joven Paola Anahí Ton Méndez. Ellas provienen de los municipios de Venustiano Carranza y Huixtán, según confirmaron las fuentes oficiales del gobierno estatal.

Declaraciones ante el Ministerio Público

Las jóvenes localizadas fueron trasladadas de inmediato para recibir una atención integral por parte de especialistas médicos. Posteriormente, las autoridades las presentaron ante el Ministerio Público para formalizar su situación legal y familiar actual.

En este recinto, las mujeres fueron «escuchadas en su declaración, manifestando que no habían sido víctimas de delito«. Con este testimonio, la autoridad ministerial busca esclarecer los motivos detrás de su repentina ausencia el fin de semana.

Las jóvenes también recalcaron ante los agentes de investigación que «su ausencia fue voluntaria» durante los últimos días. Esta declaración descarta inicialmente la participación de grupos criminales o situaciones de violencia directa en su contra.

La Fiscalía estatal integró estos datos a la carpeta de investigación correspondiente para finalizar el protocolo de localización. No obstante, el caso sigue abierto debido a que todavía existen pendientes informativos sobre el refugio involucrado.

Detalles sobre el refugio temporal

Versiones policiales indican que las mujeres estaban albergadas en un refugio de la colonia El Calvario. Este centro de asistencia se ubica dentro de la misma capital chiapaneca donde se reportó la desaparición masiva.

Se presume que las cuatro jóvenes escaparon de la casa hogar por motivos que aún no han sido revelados. Las autoridades de seguridad pública mantienen una vigilancia estricta en el inmueble mientras se realizan las diligencias pertinentes.

Hasta el momento, los directivos del refugio no han emitido una postura clara sobre la salida de las residentes. La Fiscalía General del Estado mantiene la discreción sobre las condiciones internas que presentaba dicha estancia infantil y juvenil.

Los agentes investigadores analizan las bitácoras de entrada y salida para entender cómo lograron abandonar el sitio sin vigilancia. El seguimiento de este incidente es vital para garantizar la seguridad de otros menores internos en el refugio.

Búsqueda activa de dos menores

A pesar del hallazgo de las cuatro mujeres, la búsqueda continúa para localizar a dos jóvenes menores de edad. Las autoridades mantienen activos los protocolos de búsqueda y las fichas de identidad en todas las redes sociales oficiales.

Se trata de María Fernanda Cruz López, de 16 años, quien es originaria de la ciudad de Huixtla. También se busca a Esmeralda Gómez López, de 14 años, oriunda de la localidad de Salto de Agua.

La población civil ha sido llamada a colaborar con cualquier dato que ayude a dar con su paradero actual. Las fotografías de las dos adolescentes circulan en portales oficiales para agilizar cualquier reporte ciudadano de manera anónima.

Se espera que en las próximas horas se obtenga nueva información sobre la ubicación de estas dos jóvenes restantes. Las familias de las desaparecidas aguardan noticias positivas mientras las brigadas de la policía recorren las zonas aledañas.