Detenida Esmeralda «A», con un millón en efectivo en Michoacán

Esmeralda, pareja sentimental del Botox. Segundo arresto luego del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Michoacán
Regeneración, 24 de octubre de 2025. En redes destacan que las autoridades mexicanas detuvieron a una mujer identificada como pareja sentimental del presunto narcotraficante César “N”, alias El Botox.
Mismo, líder del cartel de Los Blancos de Troya, investigados por el asesinato de Bernardo Bravo, líder de productores de limón en el estado de Michoacán.
Limón
La Fiscalía de Michoacán confirmó que la mujer detenida es Esmeralda “A”, capturada el miércoles en un operativo policiaco-militar desplegado en el poblado de Cenobio Moreno.
Esto, al sur del municipio de Apatzingán, uno de los bastiones del citado grupo criminal.
Cabe destacar que la mujer es la segunda persona detenida tras el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA).
Al tiempo que se subraya que este arresto fue anunciado el miércoles -sin ser revelada la identidad- por Omar García Harfuch.
Detenida
La detención ocurrió cuando conducía un vehículo en el que transportaba un millón de pesos en efectivo.
Se señala que posiblemente producto de extorsiones a productores de limón de los municipios de Apatzingán y Buenavista.
En la detención participaron agentes del Ejército mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía y Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) del Gobierno de Michoacán.
El Botox es el principal líder del cartel de Los Blancos de Troya.
Se narra además que se trata de un exintegrante de los extintos civiles grupos de autodefensa que en 2013 surgieron para combatir al entonces cartel hegemónico de Los Caballeros Templarios.
Socios
También es socio de Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo Viagra, líder del cartel de Los Viagras y en alianza con el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cartel de Acahuato (o de La Virgen).
Como se sabe el Gobierno de Estados Unidos ofrece recompensas de 5 millones de dólares, cada una, por información que permita las capturas de El Botox y El Gordo Viagra.
Y, a quienes ha clasificado como líderes de organizaciones terroristas, mientras que la Fiscalía de Michoacán ofrece recompensas de 5 mil 500 dólares.
En junio pasado, autoridades detuvieron en Cenobio Moreno a Cirilo Sepúlveda Arellano, alias El Capi, hermano de El Botox, acusado de extorsión agravada a limoneros.