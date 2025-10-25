Detenida Esmeralda «A», con un millón en efectivo en Michoacán

Esmeralda, pareja sentimental del Botox. Segundo arresto luego del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo en Michoacán

Regeneración, 24 de octubre de 2025. En redes destacan que las autoridades mexicanas detuvieron a una mujer identificada como pareja sentimental del presunto narcotraficante César “N”, alias El Botox.

Mismo, líder del cartel de Los Blancos de Troya, investigados por el asesinato de Bernardo Bravo, líder de productores de limón en el estado de Michoacán.

Cae el Pantano presunto asesino de líder limonero Bernardo Bravo



Condena social por el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de citricultores de Apatzingán. Siguen las investigaciones #RegeneracionMx https://t.co/Qf7IJyQzRU — RegeneraciónMx (@RegeneracionMx) October 21, 2025

Limón

La Fiscalía de Michoacán confirmó que la mujer detenida es Esmeralda “A”, capturada el miércoles en un operativo policiaco-militar desplegado en el poblado de Cenobio Moreno.

Esto, al sur del municipio de Apatzingán, uno de los bastiones del citado grupo criminal.

Cabe destacar que la mujer es la segunda persona detenida tras el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA).

Al tiempo que se subraya que este arresto fue anunciado el miércoles -sin ser revelada la identidad- por Omar García Harfuch.

Detenida

La detención ocurrió cuando conducía un vehículo en el que transportaba un millón de pesos en efectivo.

Se señala que posiblemente producto de extorsiones a productores de limón de los municipios de Apatzingán y Buenavista.

En la detención participaron agentes del Ejército mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía y Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) del Gobierno de Michoacán.

El Botox es el principal líder del cartel de Los Blancos de Troya.

Se narra además que se trata de un exintegrante de los extintos civiles grupos de autodefensa que en 2013 surgieron para combatir al entonces cartel hegemónico de Los Caballeros Templarios.

Socios

🚨⚠️ En acción interinstitucional realizada en Cenobio Moreno, en coordinación con @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y #SIE, detuvimos a mujer, presunta responsable de hechos constitutivos de delito

⬇️https://t.co/JZvfn0tbQj pic.twitter.com/o8vrzvCxup — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) October 23, 2025

También es socio de Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo Viagra, líder del cartel de Los Viagras y en alianza con el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cartel de Acahuato (o de La Virgen).

Como se sabe el Gobierno de Estados Unidos ofrece recompensas de 5 millones de dólares, cada una, por información que permita las capturas de El Botox y El Gordo Viagra.

Y, a quienes ha clasificado como líderes de organizaciones terroristas, mientras que la Fiscalía de Michoacán ofrece recompensas de 5 mil 500 dólares.

🚨⚠️En cateo realizado en colonia Obrera de Morelia, aseguramos 975 dosis de metanfetamina y detiene a cuatro personas

⬇️https://t.co/SVYRgsreq9 pic.twitter.com/MogbuhVvI9 — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) October 24, 2025

En junio pasado, autoridades detuvieron en Cenobio Moreno a Cirilo Sepúlveda Arellano, alias El Capi, hermano de El Botox, acusado de extorsión agravada a limoneros.