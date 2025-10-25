Estados Unidos despliega el portaaviones Gerald Ford en Latinoamérica

El Pentágono anunció envío de buques para perseguir redes transnacionales y frenar el narcotráfico, reveló el secretario de Defensa de Estados Unidos

RegeneraciónMx, 25 de octubre de 2025.- El secretario de Defensa Pete Hegseth informó el envío del portaaviones Gerald Ford y tres destructores al Comando Sur.

La acción, dijo Hegseth, busca desmantelar organizaciones criminales trasnacionales y cortar rutas de drogas en la región.

El grupo de ataque del Ford incluye nueve escuadrones aéreos y cerca de cuatro mil quinientos marineros.

Sólo tres destructores acompañarán al portaviones en operaciones en aguas centro y sudamericanas; uno permanece en el Mediterráneo.

El anuncio se dio tras un ataque estadounidense contra una embarcación en aguas internacionales, que dejó seis muertos, según informes oficiales.

Hegseth afirmó, sin presentar pruebas públicas, que la lancha estaba vinculada al grupo Tren de Aragua y al narcotráfico.

El secretario mantuvo un discurso contundente y comparó a los contrabandistas con terroristas, prometiendo perseguirlos hasta eliminarlos.

El Pentágono publicó imágenes de una lancha que explota; el material no resuelve dudas sobre identidad o pruebas delictivas.

Analistas y diplomáticos regionales mostraron preocupación por la magnitud y legalidad de los ataques en aguas cercanas a Venezuela y Colombia.

El despliegue eleva la presencia naval estadounidense, que ya suma más de seis mil efectivos y ocho buques en la zona.

Celso Amorim, ex canciller brasileño, criticó los métodos y alertó sobre riesgos de intervención y daños colaterales en la región.

Amorim afirmó que no hay pruebas públicas suficientes para ligar a todas las víctimas con el narcotráfico, y advirtió consecuencias graves.

Gobiernos de la región demandan mayor transparencia y coordinación multilateral antes de expandir acciones militares unilaterales en aguas compartidas.

Fuentes oficiales estadounidenses no detallaron plazos ni el tiempo estimado de llegada de los buques al sur del hemisferio.

La escalada reaviva debates sobre soberanía, uso de la fuerza y límites jurídicos en operaciones fronterizas marítimas.

Organismos regionales pidieron investigación independiente y que se aclaren presuntas violaciones a derechos humanos en cada acción militar.