Cae en el edomex, el H4, hijo del H2, esto se sabe

Autoridades reportan la aprehensión de Jair N, alias H4 o Junior, con fines de extradición a EE.UU por delitos relacionados al narco y armas

Regeneración, 24 de octubre de 2025. Portales destacan que detuvieron en el Estado de México a Jair Patrón Tobias, alias «H4», hijo del H2 del Cártel de los Beltrán Leyva.

El cual es buscado por la justicia de EE.UU. por narcotráfico y delitos graves.

Edomex

Detienen las fuerzas de seguridad pública a Jair Francisco Patrón Tobías, alias el #H4, hijo de uno de los últimos líderes del cártel de los Beltrán Leyva. Tiene una solicitud de extradición a EU. pic.twitter.com/mxl5WcR0oR — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 24, 2025

Y es que el Gabinete de Seguridad confirmó que detuvo a Jair Francisco ‘N’, alias ‘H4’ y/o ‘Junior’, como un supuesto integrante del cártel de Los Beltrán Leyva en un operativo en el Estado de México.

A través de un comunicado, el Gobierno Federal informó de la captura de miembro criminal, su detención se llevó a cabo a partir de una orden de aprehensión con fines de extradición.

Esto a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, el uso de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Cabe destacar como se indica arriba que se trata del hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, ‘H2’, el capo del cártel de Los Beltrán Leyva.

Además, mismo abatido por la Marina Armada en febrero de 2017, durante un operativo en Tepic, Nayarit.

Registro

Y es que según el Registro Nacional de Detenciones (RND), Jair Francisco fue detenido este viernes por el Gabinete de Seguridad, integrado por la Marina, Ejército, Guardia Nacional, Protección Ciudadana.

Junto con ellos, asimismo, la Fiscalía General de la República. El estatus de la detención se encuentra en traslado.

E incluso de acuerdo con la ficha, a Jair Francisco, alias ‘H4’, se le describe como una persona de aproximadamente 30 años.

De complexión robusta, cabello negro, ojos cafés, barba cerrada, tez morena clara de aproximadamente 1.65 metros.

Al momento de su captura, vestía un pants de color negro con blanco, tenis blancos con negro, indica el Registro Nacional de Detenciones.

En el #Edomex, se cumplimentó una orden de aprehensión contra un integrante de una célula delictiva. https://t.co/5WOnWTJXv7 pic.twitter.com/X21BewxQkz — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 24, 2025

Acción

Por otra parte, se indica que las acciones en Tepotzotlán, estado de México.

«Cuenta con una orden de aprehensión vigente con fines de extradición a los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa…»

«.., contra la salud, uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita».

Finalmente, se cumplimentó la orden de aprehensión contra El H4 y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.