Detenido, El Gallo, presunto líder de Cárteles Unidos en Michoacán

La Fiscalía General de la República capturó a Jesús M, alias El Gallo, tras operativos estratégicos realizados en Michoacán y Puebla

Regeneración, 27 de marzo de 2026.– La Fiscalía General de la República concretó la detención de ocho presuntos delincuentes en el estado de Michoacán. Entre los capturados destaca Jesús M, conocido bajo el alias de El Gallo, señalado como un líder criminal.

Este sujeto encabezaba supuestamente la organización denominada Cárteles Unidos con operaciones de alcance internacional. Las autoridades ministeriales confirmaron que el detenido es responsable del tráfico hacia Kansas City en Estados Unidos.

El vocero Ulises Lara López describió a este grupo como una «organización criminal transnacional dedicada al tráfico de narcóticos». Según el funcionario, la banda también realizaba operaciones con armas y recursos de procedencia ilícita de forma constante.

Los cateos simultáneos permitieron desarticular una red que operaba con altos niveles de violencia en la región occidente. La estructura delictiva mantenía un control estricto sobre diversas rutas de trasiego hacia el país vecino del norte.

Estrategia de inteligencia avanzada

Para lograr este golpe se ejecutaron trabajos de inteligencia profunda durante varias fases de la investigación ministerial. El personal especializado desarrolló labores de gabinete que incluyeron el análisis detallado de información y bases de datos.

Se realizaron consultas en diversas plataformas oficiales y solicitudes de información a instituciones nacionales y extranjeras de seguridad. El vocero Lara López resaltó que estas acciones permitieron «identificar a los integrantes de la organización delictiva».

La información obtenida facilitó la ubicación exacta de las zonas de operación y los vínculos financieros del grupo. Se lograron identificar rutas, horarios y puntos de reunión específicos utilizados para el resguardo de armamento y drogas.

El análisis logístico fue fundamental para ejecutar los nueve mandamientos judiciales de cateo sin poner en riesgo civiles. Las autoridades establecieron que «esta organización criminal se encargaba del trasiego de droga de México a Kansas City».

Operativos en Michoacán y Puebla

El Gabinete de Seguridad coordinó el despliegue de fuerzas federales en municipios clave del estado de Michoacán actualmente. Los agentes intervinieron domicilios en Tancítaro, Uruapan y Apatzingán para capturar a los cómplices de la estructura criminal.

También se realizó una incursión exitosa en la localidad de Santa María La Alta ubicada en el estado de Puebla. Estas acciones conjuntas permitieron la detención de ocho personas vinculadas directamente con el liderazgo de la banda.

Los otros detenidos fueron identificados bajo los nombres de Jaime, Flavio, Bulmaro, Joaquín, Agustín, Uziel y José respectivamente. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada lideró las intervenciones tácticas en cada uno de los puntos.

El despliegue de los elementos de seguridad garantizó que no se presentaran enfrentamientos durante las capturas de los objetivos. Siete de los cateos se realizaron en los municipios de Michoacán con resultados positivos para la procuración de justicia.

Situación jurídica de los implicados

Un juez de control dictó formalmente el auto de vinculación a proceso contra los ocho sujetos detenidos recientemente. La autoridad judicial también impuso la medida cautelar de prisión preventiva para garantizar el desarrollo del juicio penal.

Los acusados serán juzgados por diversos delitos graves contra la salud y violaciones a las leyes de armas vigentes. Las pruebas presentadas por la fiscalía fueron determinantes para mantener a los imputados bajo custodia de la ley.

Los delitos específicos incluyen la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en territorio nacional. Esta resolución judicial representa un avance significativo en el combate a las estructuras de poder del crimen organizado actual.

Las investigaciones continuarán para determinar si existen más células vinculadas a las operaciones de trasiego hacia el extranjero. El Estado mexicano reafirma su compromiso de sujetar a proceso penal a quienes operan desde el estado de Michoacán.