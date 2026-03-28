CDMX: Operativo Seguridad Semana Santa 2026

La Jefa de Gobierno Clara Brugada arranca el operativo de seguridad para Semana Santa 2026 con el despliegue de 10 mil policías CDMX

Regeneración, 27 de marzo de 2026.– La Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina encabezó hoy el inicio del Operativo de Seguridad de Semana Santa 2026. Esta estrategia integral contará con el despliegue estratégico de 10 mil 800 efectivos en toda la capital.

El objetivo primordial es salvaguardar la integridad física y patrimonial de las familias y visitantes durante este periodo. La mandataria capitalina explicó que «hoy arranca el Operativo que despliega más de 10 mil elementos» en las dieciséis alcaldías.

El dispositivo incluye el apoyo de 782 unidades de emergencia y cinco helicópteros del reconocido agrupamiento Cóndores. Las autoridades buscan garantizar un ambiente de paz para los habitantes que permanecen en la Ciudad de México.

Brugada Molina hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para disfrutar de estas tradiciones con responsabilidad y civismo. La vigilancia será permanente en los puntos de mayor afluencia turística, religiosa y comercial de la metrópoli.

Expectativa turística y económica

Se estima que más de medio millón de personas visitarán la capital del 27 de marzo al 12 de abril. La Ciudad de México se consolida como un destino turístico de gran importancia a nivel nacional e internacional.

Clara Brugada resaltó la riqueza cultural y la historia milenaria que ofrece la urbe a todos sus huéspedes. La mandataria afirmó con entusiasmo que «la ciudad espera con los brazos abiertos a los visitantes» durante estas dos semanas.

La jefa del ejecutivo local garantizó que la oferta gastronómica y turística recibirá a los viajeros con total seguridad. El gobierno busca proyectar una imagen de modernidad y conectividad para fortalecer la economía de los sectores involucrados.

Se espera que la derrama económica beneficie a comercios, hoteles y servicios de transporte en las diversas zonas. El mensaje a la ciudadanía es un mensaje de paz para que las tradiciones se lleven a cabo correctamente.

Vigilancia y transporte seguro

El secretario Pablo Vázquez Camacho detalló que la policía capitalina reforzará la vigilancia en los principales accesos carreteros. Habrá presencia especial en centros turísticos, espacios religiosos y en todo el sistema de transporte público de la ciudad.

Los agentes realizarán labores de prevención y atención inmediata ante cualquier evento que pudiera alterar el orden público. Vázquez Camacho subrayó que «estarán muy presentes reforzando el sistema de transporte público» como el Metro y Metrobús.

Por su parte, el programa Conduce sin Alcohol operará de manera reforzada para prevenir accidentes relacionados con el consumo. Se instalarán puntos de revisión estratégicos para salvar vidas y garantizar la seguridad vial en las avenidas principales.

La fiscal Bertha Alcalde Luján informó que las agencias del Ministerio Público trabajarán las 24 horas del día. El personal ministerial está listo para recibir denuncias y atender a las víctimas de manera pronta y expedita.

Coordinación institucional y paz

El operativo representa un esfuerzo conjunto entre la policía local, la Fiscalía y las diversas fuerzas federales de seguridad. Clara Brugada agradeció la colaboración permanente de la Guardia Nacional, la Sedena y la Secretaría de Marina en estas labores.

La mandataria recordó que mientras la población descansa, miles de hombres y mujeres estarán trabajando para cuidar la ciudad. «Hay miles de hombres y mujeres que estarán trabajando para cuidar la ciudad», indicó la titular del ejecutivo.

El próximo lunes se anunciarán dispositivos especiales para los Viacrucis que se realizarán en distintas colonias y barrios. El alcalde Janecarlo Lozano reconoció que esta estrategia permite a las familias disfrutar las vacaciones con mucha tranquilidad.

La coordinación institucional ha contribuido directamente a la disminución de delitos y al fortalecimiento de la confianza ciudadana. El Gobierno capitalino reafirma su compromiso de garantizar el derecho de los habitantes a celebrar en un entorno pacífico.