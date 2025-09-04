Disciplina y vocación de servicio de Sistema Educativo Militar

Ante estudiantes militares Sheinbaum recordó los episodios heroicos del pueblo de México por la democracia y contra opresiones dictaduras

Regeneración, 3 de septiembre de 2025. Es para mí un honor dirigirme hoy a ustedes en esta ceremonia en la que clausuramos el ciclo escolar 2024-2025 e inauguramos el 2025-2026 del Sistema Educativo Militar.

Así dijo Sheinbaum hoy, en acto con estudiantes de las fuerzas armadas. Al tiempo que recordó que no es solo un acto académico o institucional.

«Es, sobre todo, un momento de reconocimiento al esfuerzo, a la disciplina y a la vocación de servicio de quienes han decidido entregar su vida a México».

Sheinbaum

«Nos reunimos para celebrar a los cadetes y oficiales del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional».

Quienes con su formación, dijo, «reafirman un compromiso profundo con el pueblo al que pertenecen y al que sirven».

«Porque nuestras Fuerzas Armadas no son ajenas ni distantes. Son —decimos orgullosamente— pueblo uniformado».

Cada soldado es hijo e hija de familias trabajadoras, de comunidades que viven con dignidad, de un pueblo que se enorgullece al verlos portar el uniforme con honor.

Pueblo.

Nunca olviden que cuando el pueblo los mira no ve solo disciplina, jerarquía y organización, asentó.

«… ve con orgullo un reflejo de sí mismos, un pueblo generoso, solidario, valiente, profundamente comprometido con su historia, con su familia, con su comunidad, con su patria y con su futuro».

Esa cercanía es lo que distingue a nuestras Fuerzas Armadas.

«No son una institución separada de la sociedad, son parte viva de la sociedad mexicana».

Recordó que se trata Ejército que, si bien nació con la Independencia de México, «surgió con mayor fuerza durante la Revolución Mexicana, mucho más cercano al pueblo».

Hoy clausuramos un ciclo escolar y abrimos otro. Este acto simboliza algo más que el paso del tiempo; significa aprendizaje, sacrificio, satisfacción, orgullo.

No olviden que el aprendizaje nunca termina y que la lealtad a la patria se renueva día con día.

Valores

Seguidamente la presidenta Sheinbaum señaló algunos valores que deben recordar los estudiantes militares:

El valor de la honestidad. No es solo decir la verdad, es vivir con coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace.

Ser honesto es no traicionarse a sí mismo ni a los demás, actuar siempre con integridad, mirar de frente y caminar con dignidad.

Además, profesionalismo. Que exige estudio constante, preparación rigurosa, disciplina intelectual y física, pero también responsabilidad y compromiso con la misión.

«…no basta con la voluntad, se necesita también conocimiento y exigencia en el servicio».

Disciplina. «Que va más allá del orden, es la voluntad de sostenerse firme cuando el cansancio y la tentación invitan a rendirse».

«Es la capacidad de hacer sacrificios personales por un ideal más alto: por la familia que confía, por el pueblo que espera y por la patria que necesita de cada una y cada uno de ustedes».

El valor de la generosidad. Quizá el valor más grande de todos, porque significa estar dispuesto a dar incluso la vida para proteger la vida de los demás y a la patria.

Lealtad

Asimismo dijo que la lealtad «no admite medias tintas, es fidelidad a los compañeros, a la palabra dada, a los ideales y convicciones, la lealtad a la patria y a la bandera nacional».

Incluso habló de la valentía.

«Que no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Es caminar hacia adelante con el corazón firme, movidos por el deber, por el amor a la patria y al pueblo».

«Nada puede hacerse en la vida sin convicción y sin valores. Y en nuestro caso, esa convicción es servir a los semejantes, es servir al pueblo, es servir a la patria».

Dijo que esas palabras están en el Código Militar, «pero son más que eso, son virtudes vivas que ustedes encarnan en cada acción, en cada misión».

Esto es «son los pilares que sostienen no solo a nuestras Fuerzas Armadas, sino también al pueblo de México y a la patria».

«Elegir ser parte de las Fuerzas Armadas significa que se tiene un profundo amor por la familia, por nuestro pueblo y por la patria».

«Amar a México es honrar a quienes nos dieron independencia y libertad; es recordar siempre a los héroes y heroínas que defendieron la soberanía con dignidad.

Orgullo Sheinbaum

Al tiempo que citó a las y a los héroes anónimos, a quienes lucharon por la independencia de México. A los Niños Héroes, que dieron su vida por la bandera frente a la intervención de Estados Unidos.

Los que lucharon en la defensa de la Constitución de 1857, contra la invasión francesa, contra la dictadura y a quienes se levantaron contra la opresión.

También la presidenta de México señaló A quienes defendieron los ideales de Madero contra el Golpe de Estado.

Paz

Asimismo, recordó a quienes lucharon pacíficamente por la justicia. Pero, también, a las mujeres que cuidaron a las familias y a quienes sostuvieron una posición siempre cercana a sus ideales y al pueblo.

«Amar a México es reconocer a los pueblos indígenas, es condenar el racismo, la exclusión…es saber que su pueblo es el único constructor de su destino y de su futuro».

«Ustedes, que hoy se unen a las Fuerzas Armadas o que ya forman parte de ellas, son, al mismo tiempo, guardianes de esa historia y constructores del porvenir».

Ciclo

«Hoy celebramos a quienes concluyen con éxito el ciclo escolar 2024-2025. Detrás de cada diploma y cada reconocimiento hay horas de estudio, de entrenamiento, de sacrificio y de entrega».

«También felicitamos a quienes inician el ciclo ‘25-‘26, porque llevan en sus hombros la esperanza y la responsabilidad de seguir preparándose para servir con mayor compromiso».

Al tiempo que, sentenció Sheinbaum «como Presidenta de México, quiero asegurarles que mi gobierno reconoce el valor de su esfuerzo y refrenda todo el respaldo a ustedes y a sus familias».

Esto es «fortalecer la educación militar significa asegurar que nuestras Fuerzas Armadas seguirán siendo ejemplo de disciplina, de compromiso, de lealtad al pueblo y a la patria».

Mujeres

Cabe destacar que Sheinbaum rindió homenaje especial a las mujeres que forman parte de las fuerzas armadas.

«…a las mujeres que forman parte del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional; mujeres valientes que han demostrado que la inteligencia, la disciplina y la fortaleza no tienen género..«

«.., que han abierto camino en espacios que durante mucho tiempo les fueron negados, y lo han hecho con dignidad, con entrega y con resultados que hoy enorgullecen a todo México».

«Con cada paso y con cada logro nos recuerdan que el amor a la patria también es amor a la igualdad y a la justicia».

Viva México

Que este nuevo ciclo escolar «sea una etapa de aprendizaje y de gloria, de esfuerzo y de entrega» puntualizó.

«…en cada aula, en cada campo de entrenamiento y en cada misión, resuene con fuerza el orgullo de ser mexicanas y mexicanos..:»

«.., de ser soldados y soldadas, pilotos e integrantes de la Guardia Nacional».

Gracias a ustedes; transmítanle gracias a sus familias; gracias por su honestidad, por su profesionalismo, por su disciplina, por su generosidad, por su lealtad y por su valentía.

Al finalizar lanzó vivas emocionadas al Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, Guardia Nacional.

Desde luego, a México libre, independiente y soberano. Y la respuesta del pueblo uniformado: ¡Viva! México!