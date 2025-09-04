Apoyo a estudiantes para menstruación digna en CDMX

Congreso de CDMX aprobó medidas para proteger a adolescentes de escuelas públicas con necesidades propias del ciclo menstrual

Regeneración, 3 de septiembre de 2025. La salud menstrual es un tema que, por mucho tiempo, ha estado en la sombra.

Sin embargo, en México, se están dando pasos importantes para abordarlo de frente.

Y es que en CDMX una iniciativa legislativa reciente ha dado un gran paso en favor de la educación con perspectiva de género.

Congreso

A partir del nuevo ciclo escolar, las alumnas de primaria y secundaria podrán justificar sus faltas por síntomas o dolor menstrual.

Esta reforma, aprobada el 15 de agosto por el Congreso de la CDMX, protege a las niñas y adolescentes de sanciones académicas por una razón biológica.

La diputada de Morena, María del Rosario Morales, impulsó la iniciativa. Para ella, lo más importante es la confianza, pues “cómo justificas tu menstruación, solamente diciendo que estás en tu periodo”.

Además de las faltas, la medida contempla el derecho a reprogramar exámenes y actividades escolares.

Esto es un avance enorme, pues según un diagnóstico del COPRED (Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación), cerca del 50.5% de estudiantes ha sufrido discriminación por la menstruación.

E incluso un 25% ha dejado de ir a la escuela por no tener condiciones adecuadas.

Cuidados

La vocera de la organización Menstruación Digna, Anahí Rodríguez, celebró la reforma.

Sin embargo, subrayó la necesidad de crear estrategias claras para reponer clases y evitar el rezago educativo.

También enfatizó la importancia de baños limpios y el acceso a productos menstruales gratuitos. Es un tema de dignidad.

Expresó: “es importante que las niñas se sientan seguras y cómodas en los espacios donde van a gestionar su menstruación”.

Un proceso biológico, un derecho social

Para entender la relevancia de esta ley, es crucial saber qué es la menstruación. Este proceso biológico es una de las cuatro fases del ciclo menstrual.

Ocurre cuando un óvulo no es fertilizado y el cuerpo se deshace del revestimiento uterino. Este proceso natural, aunque doloroso para muchas, es una señal de buena salud.

La menstruación es un tema lleno de mitos. No siempre dura 28 días. El flujo no es constante. Y el ejercicio moderado puede ayudar a aliviar el dolor.

Hablar de ello es vital para eliminar estigmas.

Derechos

El derecho a la salud no se detiene en la secundaria. Va mucho más allá.

Los estudiantes de educación media superior y superior en instituciones públicas tienen derecho a recibir servicios médicos del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) a través del seguro facultativo.

Este beneficio cubre consultas, medicamentos y cirugías.

Y es válido mientras el estudiante esté inscrito, sin importar su edad. Es un derecho que complementa las nuevas iniciativas para garantizar la salud menstrual.

Obtener este seguro es sencillo. Lo primero es tener tu Número de Seguridad Social (NSS), un identificador único de 11 dígitos.

Además puedes conseguirlo en línea, en la App IMSS Digital o en una subdelegación del instituto. Para ello, solo necesitas tu CURP y un correo electrónico.

Una vez que tengas tu NSS, debes ir a la clínica que te corresponde, según tu domicilio. Ahí te darán tu cartilla.

Asimismo es un proceso que te da acceso a servicios de salud. Esto es esencial para poder manejar cualquier síntoma.

Con este seguro, el diagnóstico de enfermedades como la endometriosis, que puede tardar hasta 12 años en ser detectada, podría acelerarse.