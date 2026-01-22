Pacto sobre Groenlandia y la elimina de aranceles de Trump

El magnate dice que ‘resultará beneficioso para Estados Unidos y la OTAN’, mientras eliminó la amenaza de imponer aranceles por Groenlandia

Regeneración, 22 de enero 2026– Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia, el cual será “muy favorable para Estados Unidos y todas las naciones de la OTAN”, y eliminó la amenaza de impuestos a partir del 1 de febrero contra ocho naciones europeas.

Diálogos

En una publicación en su red Truth Social, Trump también mencionó “más diálogos” sobre el sistema de defensa antimisiles “Golden Dome”.

Esto, según él, estaría relacionado con Groenlandia, y agregó que se proporcionaría más información conforme avanzaran las negociaciones.

“Tras una reunión muy productiva que he mantenido con el secretario general de la OTAN, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia.

Y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, indicó.

Aranceles

Comentó que, “sobre la base de este entendimiento”, no aplicará los aranceles que se tenían previstos para iniciar el 1 de febrero.

Estos aranceles amenazaban a ocho naciones europeas, incluyendo a Alemania, Francia y Dinamarca, que habían participado en ejercicios militares en la isla ártica.

Aclaró que JD Vance, Marco Rubio y Steve Witkoff se encargarán de las conversaciones y le “informarán directamente”.

Donald Trump descalificó las afirmaciones del ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen.

Charlas

El cual destacó que no era posible llevar a cabo charlas con Washington respecto a Groenlandia.

“Si quiere decírmelo, que me lo diga a la cara”, afirmó Trump a la prensa luego de la reunión con Rutte en el Foro Económico Mundial (WEF), donde intervino previamente.

Rasmussen había señalado que Trump deseaba “empezar negociaciones inmediatas sobre Groenlandia”, pero que eso no podía suceder.

Lo expresó al finalizar una reunión del comité de Asuntos Exteriores del Parlamento danés.

Davos

Durante su intervención en Davos, Trump descartó la opción de usar la fuerza para anexar Groenlandia, aunque pidió charlas “inmediatas para realizar la compra”.

Desde Davos, Trump reconoció su gran interés en Groenlandia debido a la presencia de yacimientos de tierras raras y minerales estratégicos.

“Ahora Estados Unidos se siente obligado a enviar nuestras fuerzas para proteger a Groenlandia y espero que lo hagamos.

«Ya que el pueblo de Groenlandia no tiene bases para protegerse, ni tampoco Dinamarca”, afirmó el presidente estadounidense esta mañana.