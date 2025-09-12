Dispara en preparatoria y se suicida: tiroteo escolar en Colorado

Tirador de la escuela secundaria Evergreen muere por herida de bala autoinfligida, un estudiante permanece en estado crítico

Regeneración, 11 de septiembre 2025– El estudiante que abrió fuego el miércoles en la escuela secundaria Evergreen, hiriendo a otros dos estudiantes, murió el miércoles por la noche por una herida de bala autoinfligida, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson.

Un estudiante permanecía en estado crítico, según los médicos. Ambos permanecen hospitalizados, según las autoridades del sheriff.

El sheriff dijo que el tirador era un joven de 16 años.

Revolver

Había disparado un revólver contra los estudiantes a las 12:24 p.m. del miércoles, atrayendo a decenas de socorristas a la escuela.

Tres estudiantes, incluido el tirador, fueron atendidos en el Hospital CommonSpirit St. Anthony por heridas de bala.

Un cuarto estudiante acudió al hospital por sus propios medios con las heridas sufridas al escapar de la preparatoria y huir a una escuela primaria cercana.

Condado

«Esto es lo más aterrador que uno podría imaginar», dijo Jacki Kelley, oficial de información del Condado de Jefferson, en una conferencia de prensa.

«Sinceramente, no sé si nuestro sospechoso tiene la edad suficiente para conducir».

La oficina del sheriff informó que se recibieron llamadas sobre un tirador activo alrededor de las 12:30 p. m. del miércoles.

Los agentes llegaron a la escuela en dos minutos, según Kelly, y encontraron al tirador en cinco minutos. Kelley indicó que los agentes no dispararon durante el encuentro.

Los agentes del orden público de toda el área metropolitana ofrecieron sus servicios.

Acción policial

Incluso acudieron sin que se les pidiera a las colinas para ayudar en la escena, dijo el sheriff del condado de Jefferson, Reggie Marinelli.

Los funcionarios federales también ayudaron con las docenas de entrevistas a estudiantes y la investigación forense.

Hubo dos escenas del crimen de la escuela (los tiroteos ocurrieron dentro y fuera del edificio).

Se pidió a los padres que acudieran a la Escuela Primaria Bergen Meadow, para reunirse con los alumnos.

Cientos de padres hicieron fila en la escuela hasta que pudieron encontrar a sus hijos.

Evergreen High y otras escuelas cerraron el jueves y viernes tras el tiroteo; consejeros disponibles para las familias.

La oficina del sheriff afirmó que había cientos de testigos. No estaba claro si las víctimas eran el objetivo.

También dijo que buscaría órdenes de allanamiento para la casa y el casillero del tirador.

Preparatoria Evergreen

La escuela preparatoria Evergreen se encuentra a unos 45 kilómetros al suroeste de Denver.

Tiene una matrícula de unos 900 estudiantes, según el Departamento de Educación estatal.

Se han cancelado todas las actividades y deportes escolares del condado de Jefferson.

La Asociación de Educación de Jefferson, dijo que cada vez que ocurre un tiroteo, se vuelve a traumatizar a la comunidad que vivió el de Columbine en 1999.

Colorado ha vivido este dolor demasiadas veces. No podemos quedarnos insensibles. No podemos aceptar esto como algo normal.

Exigimos que nuestros líderes en todos los niveles —local, estatal y nacional— tomen medidas reales y significativas.

Fin a la violencia

Se requiere poner fin a la epidemia de violencia armada en nuestras escuelas, declararon los líderes de la asociación en un comunicado.

El gobernador Jared Polis ofreció sus condolencias a las víctimas y sus familias en un comunicado.

“Mi más sentido pésame a las víctimas y sus familias mientras lidian con este acto de violencia sin sentido.

Evergreen, todo Colorado y yo, estamos devastados por esta tragedia y mantendremos a las víctimas, así como a sus amigos y familiares, presentes en nuestros pensamientos”, escribió Polis.

“Las fuerzas del orden estatales están asistiendo en el lugar de los hechos, y ofrezco la ayuda de mi administración en los próximos días.

Con el fin de que los niños y las familias cuenten con los recursos necesarios para afrontar este terrible acto de violencia.

Este tipo de violencia no tiene cabida en Colorado ni en ningún otro lugar, especialmente en nuestras escuelas, donde los niños deberían sentirse seguros para aprender y crecer.

Ninguna familia debería temer jamás por la vida de sus hijos al enviarlos a la escuela. Seguiré monitoreando y recibiendo actualizaciones de mi equipo de seguridad pública”.