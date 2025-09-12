Banco Interamericano de Desarrollo ofrece a México 25 mil millones USD

Sheinbaum se reunió con Ilan Goldfjn presidente del BID en conversaciones sobre el Plan México. Atraer inversiones y estimular el crecimiento

Regeneración, 11 de septiembre de 2025. Claudia Sheinbaum, se reunió este jueves con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para conversar sobre el Plan México.

Esto, para atraer inversiones y estimular el crecimiento nacional hasta 2030.

En ese contexto el BID estudia posibles inversiones en el país.

«En Palacio Nacional, recibimos a Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y a su equipo; hablamos del Plan México y el panorama positivo para nuestro país».

Así , señaló Sheinbaum en redes sociales.

Cabe destacar que la presidenta estuvo acompañada por el secretario de Hacienda de México, Edgar Amador Zamora.

En Palacio Nacional, recibimos a Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y a su equipo; hablamos del Plan México y el panorama positivo para nuestro país. pic.twitter.com/mzILrhlE7f — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 11, 2025

Por su parte, el presidente del BID destacó en redes sociales encuentros «con líderes del sector privado de México para dialogar sobre cómo, juntos…»

«…, podemos impulsar inversión, productividad y empleo de calidad en el marco del Plan México».

Cabe destacar que «está listo para movilizar 25 mil millones de dólares en seis años».

E incluso, el brazo para el sector privado del banco multilateral podría aportar alrededor de 7 mil millones de dólares.

Específicamente para complementar el financiamiento público en sectores clave como infraestructura, energía, manufactura y la economía del cuidado.

Específicamente en redes sociales el presidente del BID, dijo:

«Un honor reunirme con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum».

«Conversamos sobre cómo el Grupo BID puede apoyar el Plan México, con más inversión y programas de bienestar».

«Inclusive a través de BID Cuida. 🇲🇽 es también un ancla estratégica para la integración regional con Centroamérica, impulsando la conectividad en infraestructura, puertos y energía».

«Así como con Brasil, aprovechando sus experiencias en innovación».

Un gusto reunirme con el talentoso equipo de la oficina del Grupo @el_BID en Ciudad de México. Gracias por su compromiso constante con el BID y el desarrollo del país.

A pleasure to meet with the talented team of @the_IDB Group office in Mexico City. Thank you for your… pic.twitter.com/Pz5ojXb6gq — Ilan Goldfajn (@igoldfajn) September 11, 2025

«El Grupo BID está listo para movilizar alrededor de 4 mil 200 millones de dólares de un total de 25 mil millones en seis años».

«…, para apoyar esta agenda transformadora».

Finalmente en redes se destaca que en diciembre de 2024, Goldfajn visitó por primer vez México donde ofreció respaldar a México en el proceso de relocalización de empresas conocido como ‘nearshoring’.