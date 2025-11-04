México lamenta y rechaza ruptura de relaciones por parte de Perú

México otorgó asilo diplomático a la exprimera ministra del Perú Bettsy Chávez Chino en pleno apego al derecho internacional

Regeneración, 3 de noviembre de 2025. El Gobierno de México, por conducto de Relaciones Exteriores, envió una nota pública donde lamenta la decisión de Perú de romper relaciones con México.

En la nota se «hace referencia a la decisión anunciada el día de hoy por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú sobre el rompimiento de relaciones diplomáticas de ese país con México».

Esto, tras el otorgamiento de asilo diplomático en favor de la exprimera ministra Betssy Chávez Chino. Sobre el particular, el Gobierno de México emite el siguiente posicionamiento:

Posicionamiento

México otorgó asilo diplomático a la exprimera ministra del Perú Bettsy Chávez Chino «en pleno apego al derecho internacional, en particular, a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954» (Convención de Caracas), de la que tanto México como el Perú son Parte.

La Sra. Chávez Chino ha mencionado que ha sido objeto de «reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023″.

Conforme a la Convención de Caracas, e»l único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra de solicitantes de asilo es el Estado asilante, México» en este caso.

Asilo

Seguidamente, indica que la decisión de otorgar asilo diplomático a la Sra. Chávez Chino» fue tomada al amparo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos».

«…, tras una evaluación minuciosa y en estricta observancia del procedimiento establecido para ello en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político».

Así como en atención a los principios constitucionales de política exterior, el humanismo mexicano y la vocación de nuestro país en materia de asilo y refugio.

Reafirma

Además se indica que México reafirma, como ha sido reconocido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que «el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado».

Cabe destacar que México calificó como excesiva la medida impuesta por Perú y aboga por el diálogo.

«Por lo anteriormente expuesto, México rechaza la decisión unilateral del Perú, al ser excesiva y desproporcionada…»

Betsy Chávez, hoy perseguida política tras el golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo, es víctima de una cacería judicial y mediática que busca silenciar a quienes no se someten al poder. Toda nuestra solidaridad con la compañera Betsy. pic.twitter.com/X4qTrlvYH0 — Radio Popular 🇵🇪 (@RadioPopularPe) November 3, 2025

Esto, «frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú».

México seguirá fiel a su tradición humanista de defender los derechos humanos y de brindar protección a personas perseguidas por razones políticas.

Asimismo, siempre privilegiará el diálogo y la solución amistosa de controversias.

Finalmente, nuestro país reitera los históricos lazos de amistad que unen a los pueblos de México y el Perú.

Personaje

Betssy Chávez Chino es una abogada y política peruana, conocida por haber ocupado el cargo de Presidenta del Consejo de Ministros (Primera Ministra) durante el gobierno de Pedro Castillo.

Elegida congresista en 2021 por el partido de izquierda Perú Libre.

Posteriormente, se desempeñó como Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, y Ministra de Cultura, antes de ser nombrada Primera Ministra en noviembre de 2022.

Sin embargo renunció el 7 de diciembre de 2022, el mismo día que Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto.