Salón de baile de la Casa Blanca costará 250 millones de dólares

Remodelación de Casa Blanca financiado con donaciones y acuerdos. Se ubica en el ala este del recinto. Cuestionan ética de patrocinios
Regeneración, 22 de octubre 2025– El proyecto de salón de baile de 250 millones de dólares en la Casa Blanca, financiado por donantes ricos y corporaciones, genera inquietudes sobre posibles violaciones éticas y esquemas de «pago para participar».
Construcción
Ha comenzado la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, con un presupuesto de 250 millones de dólares.
Un lujoso recinto de 8.300 metros cuadrados que reemplazará partes del Ala Este.
Si bien el proyecto está financiado oficialmente por donantes privados, el presidente Trump ha declarado que cubrirá personalmente una parte significativa del costo;
Y algunos donantes están dispuestos a contribuir hasta 20 millones de dólares cada uno.
Expertos
Expertos legales están alertando sobre las posibles implicaciones éticas de dicha financiación, y los críticos temen que pueda facilitar el acceso de los donantes a la administración.
Richard Painter, quien se desempeñó como abogado jefe de ética de la Casa Blanca durante la era Bush, calificó el proyecto de «pesadilla ética».
Sugirió que podría dar lugar a una influencia indebida por parte de corporaciones que buscan favores gubernamentales.
Entre los asistentes a una reciente cena de donantes en la Casa Blanca se encontraban ejecutivos de grandes empresas:
Blackstone, OpenAI, Microsoft, Amazon y Google, estaban presentes, así como figuras como la familia Glazer, propietaria de los Tampa Bay Buccaneers y del Manchester United.
Donaciones
Trump comentó que algunos asistentes habían sugerido donaciones de hasta 25 millones de dólares, las cuales aceptó con gusto.
Aunque aún no se ha revelado la lista completa de donantes, se ha revelado un contribuyente:
YouTube, que aportará 22 mdd como parte de un acuerdo de conciliación relacionado con la suspensión de la cuenta de Trump tras el ataque del 6 de enero.
Las donaciones se canalizan a través de Trust for the National Mall;
Una organización sin fines de lucro que colabora con el Servicio de Parques Nacionales para financiar diversos proyectos en la Casa Blanca y el National Mall.
Beneficios
Trump y su administración argumentan que el salón de baile beneficiará a futuras administraciones y ahorrará dinero a los contribuyentes.
Esto, ya que reemplaza las carpas temporales que suelen usarse para eventos a gran escala.
Sin embargo, a los críticos les preocupa que el nuevo recinto pueda facilitar la recaudación de fondos políticos de maneras que las instalaciones anteriores, más pequeñas, no lo hicieron.
A pesar de la controversia, es probable que sea difícil demostrar cualquier violación ética.