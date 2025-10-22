Salón de baile de la Casa Blanca costará 250 millones de dólares

Remodelación de Casa Blanca financiado con donaciones y acuerdos. Se ubica en el ala este del recinto. Cuestionan ética de patrocinios

Regeneración, 22 de octubre 2025– El proyecto de salón de baile de 250 millones de dólares en la Casa Blanca, financiado por donantes ricos y corporaciones, genera inquietudes sobre posibles violaciones éticas y esquemas de «pago para participar».

Everyone knows the ballroom monstrosity he’s having built is nothing more than a testament to corruption, bribery central, the new headquarters of the old swamp.



Trump is destroying the White House. He's destroying America.



Disgusting. pic.twitter.com/ro018AQKQ5 — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) October 21, 2025

Construcción

Ha comenzado la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, con un presupuesto de 250 millones de dólares.

Un lujoso recinto de 8.300 metros cuadrados que reemplazará partes del Ala Este.

Tearing Down America



When friends expressed fear that Donald Trump would destroy America, I didn’t think he’d start by demolishing the White House East Wing to build a $250 MILLION ballroom to dine and dance with his dictator friends



😳😱#NoKingsDayOct18th People’s House pic.twitter.com/A6bZvZGUbl — Big Al (@nivnos33) October 21, 2025

Si bien el proyecto está financiado oficialmente por donantes privados, el presidente Trump ha declarado que cubrirá personalmente una parte significativa del costo;

Y algunos donantes están dispuestos a contribuir hasta 20 millones de dólares cada uno.

Expertos

Expertos legales están alertando sobre las posibles implicaciones éticas de dicha financiación, y los críticos temen que pueda facilitar el acceso de los donantes a la administración.

Richard Painter, quien se desempeñó como abogado jefe de ética de la Casa Blanca durante la era Bush, calificó el proyecto de «pesadilla ética».

Sen. Brian Schatz nails it:



“There’s enough money to bail out Argentina for $20 billion.

Enough money for Kristi Noem’s $173 million jet.



Enough money to renovate Trump’s White House ballroom.



What there isn’t enough money for—under this Republican government — is you.”



They… pic.twitter.com/M3K0nHWe7D — Brian Allen (@allenanalysis) October 21, 2025

Sugirió que podría dar lugar a una influencia indebida por parte de corporaciones que buscan favores gubernamentales.

Entre los asistentes a una reciente cena de donantes en la Casa Blanca se encontraban ejecutivos de grandes empresas:

Blackstone, OpenAI, Microsoft, Amazon y Google, estaban presentes, así como figuras como la familia Glazer, propietaria de los Tampa Bay Buccaneers y del Manchester United.

Here’s a clip of Trump lying & promising he would not damage the WH for his fucking ballroom followed with video of his construction crew’s demolishing the East Wing today. Could you fucking image the outrage if Biden or Obama did this? I’m so pissed. That’s our White House! pic.twitter.com/ktTUVkdTdD — ML Smith (@maria48308) October 21, 2025

Donaciones

Trump comentó que algunos asistentes habían sugerido donaciones de hasta 25 millones de dólares, las cuales aceptó con gusto.

Aunque aún no se ha revelado la lista completa de donantes, se ha revelado un contribuyente:

YouTube, que aportará 22 mdd como parte de un acuerdo de conciliación relacionado con la suspensión de la cuenta de Trump tras el ataque del 6 de enero.

Las donaciones se canalizan a través de Trust for the National Mall;

Una organización sin fines de lucro que colabora con el Servicio de Parques Nacionales para financiar diversos proyectos en la Casa Blanca y el National Mall.

Beneficios

Trump y su administración argumentan que el salón de baile beneficiará a futuras administraciones y ahorrará dinero a los contribuyentes.

Esto, ya que reemplaza las carpas temporales que suelen usarse para eventos a gran escala.

Sin embargo, a los críticos les preocupa que el nuevo recinto pueda facilitar la recaudación de fondos políticos de maneras que las instalaciones anteriores, más pequeñas, no lo hicieron.

A pesar de la controversia, es probable que sea difícil demostrar cualquier violación ética.