Dos balaceras dejan al menos 19 muertes en Honduras

La violencia en Honduras se hizo presente este 21 de mayo, cuando sujetos armados abrieron fuego contra trabajadores y policías
Regeneración, 22 de mayo 2026– Hombres armados llevaron a cabo dos ataques diferentes en la costa hondureña el jueves 21 de mayo, resultando en al menos 19 muertes, entre las cuales hay seis policías, informaron las fuentes oficiales.
Asalto
El primer asalto tuvo lugar en una plantación en el municipio de Trujillo, donde al menos 10 trabajadores fueron ultimados a balazos.
Así lo indicó el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona.
La zona norte ha enfrentado desde hace tiempo problemas agrarios relacionados con la tenencia de la tierra y el dominio de los recursos naturales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había emitido medidas cautelares a defensores ambientales en la región, debido a las amenazas que recibían en su trabajo.
Asesinato
El asesinato del defensor ambiental Juan López en 2024 llamó la atención a nivel internacional.
Esto destacó los riesgos que corrían los defensores del medio ambiente en Honduras, uno de los países más peligrosos del mundo para estos activistas.
De acuerdo con la organización no gubernamental Global Witness, cinco defensores ambientales fueron asesinados en Honduras en 2024 y 18 en el año previo.
Recientemente, las autoridades capturaron a tres sospechosos involucrados en la planeación del asesinato de López.
Caso inusual
Esto representa un caso inusual de rendición de cuentas en un país donde la impunidad es alta.
En el segundo ataque, asaltantes armados agredieron a agentes policiales en el municipio de Omoa, cerca de la frontera con Guatemala, en el departamento de Cortés.
La policía reportó que seis agentes, incluyendo a un comandante de alto rango, perdieron la vida en la emboscada.
Los agentes se desplazaban desde la capital, Tegucigalpa, hacia Omoa, en el contexto de una operación contra pandillas.
Cifra desconocida
Barahona comentó que todavía se desconoce la cifra exacta de las víctimas mortales del ataque en Trujillo.
Esto se debe a que familiares retiraron algunos cuerpos antes de que llegaran los investigadores.
El Ministerio de Seguridad comunicó que tanto la Policía Nacional como las fuerzas armadas responderían a estos asaltos.
Las autoridades también formaron equipos de investigación especiales, compuestos por expertos forenses y fiscales.
Violencia
Honduras ha combatido durante mucho tiempo la violencia de pandillas y la criminalidad relacionada con el narcotráfico internacional.
Las tasas de homicidio han disminuido de manera significativa desde que alcanzaron un pico de 83 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2011, según el Banco Mundial.