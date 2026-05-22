Dos balaceras dejan al menos 19 muertes en Honduras

La violencia en Honduras se hizo presente este 21 de mayo, cuando sujetos armados abrieron fuego contra trabajadores y policías

Regeneración, 22 de mayo 2026– Hombres armados llevaron a cabo dos ataques diferentes en la costa hondureña el jueves 21 de mayo, resultando en al menos 19 muertes, entre las cuales hay seis policías, informaron las fuentes oficiales.

🚨⚠️ JORNADA VIOLENTA EN HONDURAS DEJA MÁS DE 20 MUERTOS EN MENOS DE 24 Horas.



Honduras vivió este jueves 21 de mayo una de las jornadas más sangrientas del año, luego de registrarse varios hechos violentos en distintos puntos del país que dejan de manera preliminar más de 20… pic.twitter.com/LkF7yPLnYz — Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) May 21, 2026

Asalto

El primer asalto tuvo lugar en una plantación en el municipio de Trujillo, donde al menos 10 trabajadores fueron ultimados a balazos.

Así lo indicó el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona.

La zona norte ha enfrentado desde hace tiempo problemas agrarios relacionados con la tenencia de la tierra y el dominio de los recursos naturales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había emitido medidas cautelares a defensores ambientales en la región, debido a las amenazas que recibían en su trabajo.

#NOTICIAS247HN | Entre lágrimas y dolor, este viernes iniciaron los primeros sepelios de algunas de las víctimas de la masacre en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón. Familiares exigen justicia y el esclarecimiento del hecho, mientras la tragedia mantiene en luto y… pic.twitter.com/016vZLSzGB — Noticias 24/7 HN (@noticias247hn) May 22, 2026

Asesinato

El asesinato del defensor ambiental Juan López en 2024 llamó la atención a nivel internacional.

Esto destacó los riesgos que corrían los defensores del medio ambiente en Honduras, uno de los países más peligrosos del mundo para estos activistas.

De acuerdo con la organización no gubernamental Global Witness, cinco defensores ambientales fueron asesinados en Honduras en 2024 y 18 en el año previo.

Recientemente, las autoridades capturaron a tres sospechosos involucrados en la planeación del asesinato de López.

#Internacionales | JORNADA VIOLENTA EN HONDURAS DEJA MÁS DE 20 MUERTOS EN MENOS DE 24 Horas.



Honduras vivió el pasado jueves 21 de mayo una de las jornadas más sangrientas del año, luego de registrarse varios hechos violentos en distintos puntos del país que dejan de manera… pic.twitter.com/IjGUtnE7G0 — EsNoticia 🇸🇻 (@EsNoticia_sv) May 22, 2026

Caso inusual

Esto representa un caso inusual de rendición de cuentas en un país donde la impunidad es alta.

En el segundo ataque, asaltantes armados agredieron a agentes policiales en el municipio de Omoa, cerca de la frontera con Guatemala, en el departamento de Cortés.

La policía reportó que seis agentes, incluyendo a un comandante de alto rango, perdieron la vida en la emboscada.

Los agentes se desplazaban desde la capital, Tegucigalpa, hacia Omoa, en el contexto de una operación contra pandillas.

#HCHNoticias | 😢Temor y sangre invadió a Honduras este jueves tras confirmarse una nueva masacre que ha dejado como resultado la muerte de al menos 19 personas en una finca de Rigores, Trujillo, Colón.



Hasta el momento las autoridades continúan investigando el hecho para dar… pic.twitter.com/mRmiDE0949 — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) May 22, 2026

Cifra desconocida

Barahona comentó que todavía se desconoce la cifra exacta de las víctimas mortales del ataque en Trujillo.

Esto se debe a que familiares retiraron algunos cuerpos antes de que llegaran los investigadores.

El Ministerio de Seguridad comunicó que tanto la Policía Nacional como las fuerzas armadas responderían a estos asaltos.

Las autoridades también formaron equipos de investigación especiales, compuestos por expertos forenses y fiscales.

💔¡Lágrimas y dolor! 🕊️Sepultan décimo tercera víctima de masacre en Rigores, que dejó al menos 19 personas fallecidas.#LOÚLTIMO

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Violencia

Honduras ha combatido durante mucho tiempo la violencia de pandillas y la criminalidad relacionada con el narcotráfico internacional.

Las tasas de homicidio han disminuido de manera significativa desde que alcanzaron un pico de 83 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2011, según el Banco Mundial.