Nacen tres bisontes en una reserva de Cuatro Ciénegas

Después de 160 años sin presencia en Coahuila, la Reserva El Santuario registró los tres primeros bisontes nacidos en Coahuila

Regeneración, 22 de mayo 2026– En la Reserva El Santuario, situada en la Sierra de Menchaca, han nacido tres crías de bisonte americano (Bison bison), una especie que había desaparecido del desierto de Coahuila hace 160 años, según informó la Fundación Pro Cuatrociénegas.

🦬 Tres crías de bisonte americano, una especie extinta del desierto de #Coahuila hace 160 años, nacieron en la Reserva El Santuario, en la Sierra de Menchaca, informó la Fundación Pro Cuatrociénegas, la cual consideró el suceso como un hecho histórico para la restauración… pic.twitter.com/IJFBV7rie3 — La Jornada (@lajornadaonline) May 20, 2026

Restauración ecológica

Este evento ha sido considerado como un hito en la restauración ecológica en el norte del país.

La Jornada reportó el 30 de noviembre de 2025 sobre la llegada a la región de 44 bisontes (38 hembras y seis machos), como parte de la iniciativa Rewilding.

El objetivo es repoblar el valle con esta especie y potenciar el interés turístico del pueblo mágico, Cuatrociénegas.

Seis meses después, las hembras que ya estaban embarazadas dieron a luz satisfactoriamente, lo que demuestra que los animales se han adaptado bien al ecosistema local.

¿Quién dijo que los gigantes no pueden ser tiernos? 🦬✨ Este bisonte disfrutando de su momento bajo la lluvia es lo más puro que verás hoy. La majestuosidad de la fauna salvaje en su versión más dulce. pic.twitter.com/VKZlYH6eoR — Latido Terrestre (@NaturPictures) May 16, 2026

Regreso

En una entrevista, Gerardo Ruiz, director de la Fundación Pro Cuatrociénegas, señaló que estos nacimientos confirman el regreso de la especie al país.

“Cada bisonte que nace va reforzando el retorno de esta especie en el país, como ocurrió recientemente en la Reserva Cuenca Los Ojos, en Agua Prieta, Sonora”, comentó.

Según la organización, las crías pesaron entre 15 y 20 kilogramos y están en buen estado de salud.

Además, están bajo monitoreo continuo para no alterar el comportamiento natural del grupo.

🦬 #PlanetaOnce | ¡Los bisontes vuelven a correr en México!



La titular de @SEMARNAT_mx, Alicia Bárcena, celebra el nacimiento de diez crías de bisonte americano en el rancho Cuenca Los Ojos, en Agua Prieta, #Sonora.



Un hecho histórico que refleja años de trabajo para recuperar… pic.twitter.com/35ID9xcwDc — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) May 16, 2026

Especie esencial

Los expertos de Cuatrociénegas consideran que el bisonte americano es esencial para la salud de las praderas y ecosistemas áridos.

Esto se debe a que su presencia favorece la recuperación del suelo y el aumento de la diversidad de plantas.

La fundación anticipa que, en los próximos meses, seguirán las nacimientos en la manada.

Ruiz destacó que este año se espera alcanzar al menos 55 bisontes en la reserva, lo cual sería un avance significativo para la población en el estado.

🥹🦬~ Nacen crías de bisonte en Sonora tras más de 200 años



🙏🏻 En la región de Cuenca Los Ojos, en Sonora, avanza la reintroducción del bisonte americano, uno de los proyectos de restauración ecológica más relevantes del norte del país.



🍃 A poco más de dos siglos de su… pic.twitter.com/KcfWTugwA5 — El Valle (@elvallemexico) May 18, 2026

Retos

Uno de los principales retos es la necesidad de ampliar el espacio disponible para la manada.

También es necesario crear corredores biológicos que permitan a los bisontes moverse en distancias más largas.

Esto replicaría parcialmente las migraciones que estas especies realizaban antiguamente en Norteamérica.

Ruiz recordó que estos animales son migradores y necesitan recorrer grandes distancias para encontrar agua y alimento.

Gestión

“Sabemos que los espacios donde habitan estos rebaños son limitados, un aumento poblacional nos invita a pensar en una gestión adecuada…

…que evite la sobrepoblación y permita mantener el equilibrio ambiental”, indicó el director de la organización.

Por último, la Fundación Pro Cuatrociénegas hizo un llamado a la comunidad para unirse al proyecto de conservación.

A través de colaboraciones, apoyo y donaciones, se busca reforzar la recuperación ecológica de la región y asegurar el futuro de esta especie emblemática en México.

Orgullo

“Nos sentimos muy orgullosos de tener las primeras crías en territorio de Cuatrociénegas, la declaratoria es clara:

El bisonte está de regreso en su hogar, y fortalecerá el rescate y la identidad biocultural de las naciones indígenas del norte de México”, concluyó Ruiz.