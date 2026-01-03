Trump amenaza a Irán: «Listos para Actuar» ante la Represión

Donald Trump advierte intervención en Irán si escala la violencia contra manifestantes. Siete muertos y crisis económica incendian las calles de Teherán

Regeneración, 2 de enero de 2025.– La tensión en Medio Oriente acaba de subir de nivel. Donald Trump lanzó una advertencia letal al régimen de Teherán. El mandatario aseguró que no se quedará de brazos cruzados. La represión contra los civiles podría detonar una intervención.

Donald Trump vía Truth Social:



Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, lo cual es su costumbre, los Estados Unidos de América acudirán en su rescate. Estamos listos y preparados para actuar. pic.twitter.com/zOUPwbc2mD — Walter Molina (@WalterVMG) January 2, 2026

El polvorín iraní: Cifras del descontento

Las calles de Irán vuelven a arder. El detonante fue el colapso económico total. La inflación anual ya alcanzó el 42%. Por si fuera poco, el rial se desplomó. Un dólar cuesta ahora 1.45 millones de riales. Es un golpe seco al bolsillo.

Las protestas comenzaron el pasado domingo 28 de diciembre. Comerciantes del Gran Bazar de Teherán cerraron sus puertas.

La chispa saltó a otras ciudades rápidamente. En apenas seis días, el saldo es trágico. Se reportan 7 muertos y 33 heridos. Además, hay más de 100 detenidos en calabozos estatales.

Amnesty International is alarmed by reports of protesters killed in Iran. Iranian authorities must uphold the rights to freedom of expression and peaceful assembly and refrain from using unlawful force. @amnesty is investigating and supports calls for truth, justice & reparation. pic.twitter.com/d45XQgOz2B — Amnesty Iran (@AmnestyIran) January 2, 2026

«Amnistía Internacional está alarmada por los informes sobre la muerte de manifestantes en Irán. Las autoridades iraníes deben respetar el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y abstenerse de emplear fuerza ilícita. @amnesty está investigando y apoya los reclamos de verdad, justicia y reparación.»

Trump al acecho: «Acudiremos al rescate»

Desde su plataforma Truth Social, Trump no se guardó nada. El republicano fue directo y amenazante. «Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate», sentenció.

El magnate recalcó su postura bélica. Afirmó que su administración está «lista para actuar» de inmediato. No es una frase al aire.

Recordemos que en junio de 2025, EE. UU. e Israel ya bombardearon objetivos nucleares. Aquella operación dejó cerca de 1,000 fallecidos.

With the statements by Israeli officials and @realDonaldTrump, what has been going on behind the scenes is now clear. We distinguish between the stance of the protesting shopkeepers and the actions of disruptive actors, and Trump should know that U.S. interference in this… pic.twitter.com/uu9R20KFFv — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) January 2, 2026

«Con las declaraciones de los funcionarios israelíes y @realDonaldTrump , queda claro lo que ha estado sucediendo tras bambalinas. Distinguimos la postura de los comerciantes que protestan de las acciones de actores disruptivos, y Trump debería saber que la injerencia estadounidense en este asunto interno desestabilizaría a toda la región y destruiría los intereses de Estados Unidos. El pueblo estadounidense debería saber que Trump inició esta aventura. Deberían preocuparse por la seguridad de sus soldados.«

La respuesta de Teherán: Soberanía o caos

🚨 Tehran | Jan 2, 2026



Protesters in Tehran are building barricades as the uprising intensifies on its 6th day.#Tehran #IranProtests pic.twitter.com/oLQvEe632Q — Daughters of Persia (@fightforpersia) January 2, 2026

El régimen iraní no tardó en contestar. Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, fue tajante.

El funcionario calificó las palabras de Trump como una intromisión. «La interferencia de Estados Unidos significaría desestabilizar toda la región», advirtió Larijani con tono severo.

Para las autoridades, los manifestantes son «actores disruptivos». Distinguen entre el reclamo económico y la «sedición» extranjera.

La gran mentira de los disturbios en Irán 🇮🇷 Funcionarios estadounidenses 🇺🇸 israelíes 🇮🇱 y europeos 🇪🇺 han pedido abiertamente a los iraníes que inunde las calles, incluido el propio Mossad.

El objetivo principal de la protesta, que fue impulsado económicamente por los… pic.twitter.com/Bife8cGgOq — IA castillo ✳️🇵🇸🇨🇺 🇪🇭☭ (@uharteko1956295) January 2, 2026

Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria vigila cada esquina. Prometieron oponerse a cualquier amenaza a la seguridad.

Resistencia

Esto no es algo nuevo. La memoria de Irán está marcada por la lucha. En 2022, la muerte de Mahsa Amini desató una furia histórica.

En 2019, la represión fue aún más sangrienta. Aquella vez, cientos de manifestantes perdieron la vida.

Or how in 2022 Mahsa Amini, was killed in Iran police custody. She was immediately arrested for improper wearing of her hijab and died days later. Places in the middle East like Iran have a mandatory death penalty for not wearing the hijab. That the hijab is Mandatory wear. pic.twitter.com/xEXcg23u3X — shannon (@lady_jones91) December 31, 2025

El mundo mira con lupa estos eventos. ¿Será esta la gota que derrame el vaso? O peor, ¿será la excusa para otra guerra?

«Mahsa Amini fue asesinada bajo custodia policial en Irán. Fue arrestada inmediatamente por usar indebidamente su hiyab y falleció días después.»