Dos periodistas tunecinos sentenciados a tres años de prisión

Defensores de derechos de prensa han descrito el proceso contra los periodistas Bohran Bssaies y Mourad Zghidi como “persecución judicial”

Regeneración, 22 de enero 2026– Un juez en Túnez ha dictado nuevas penas de prisión para dos reconocidas personalidades de los medios, en lo que dicen los críticos que es el último esfuerzo del gobierno por castigar a quienes disienten.

Sala penal

El jueves, la sala penal del Tribunal de Primera Instancia de Túnez sentenció a los periodistas de radio Bohran Bssaies y Mourad Zghidi a tres años y medio tras las rejas.

Se les condenó por “blanqueo de dinero”, según una fuente del sistema judicial que habló con la agencia de noticias estatal tunecina TAP.

Esta sentencia se suma a un creciente número de juicios contra opositores, periodistas y otros considerados como críticos del presidente Kais Saied.

Los grupos de derechos humanos sostienen que Saied ha liderado un retroceso significativo en las libertades desde su llegada al poder en 2019.

Antecedente

Bssaies y Zghidi fueron encarcelados inicialmente en mayo de 2024, bajo la acusación de «difundir información falsa».

Este hecho ocurrió en virtud del polémico Decreto-Ley 54 de Túnez relacionado con delitos cibernéticos.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) argumentó que el único “delito” de estos periodistas fue expresar opiniones y criticar las decisiones políticas de Saied.

Antes de cumplir sus ocho meses de condena, el sistema judicial tunecino presentó nuevos cargos relacionados con impuestos.

La defensa de los periodistas asegura que se trata de cuestiones fiscales comunes.

Persecución

RSF manifestó que el caso es una “persecución judicial” y pidió a las autoridades tunecinas la liberación inmediata de Bssaies y Zghidi.

“Mientras haya periodistas encarcelados por su labor, el derecho del público tunecino a la información estará gravemente comprometido.

Así como su legítima expectativa de recibir información precisa”, manifestó el director de RSF para el Norte de África, Oussama Bouagila.

Este caso se da después de la detención en diciembre de Ahmed Nejib Chebbi, la figura opositora más importante del país.

Presunta conspiración

Chebbi, de 81 años, fue sentenciado a 12 años por presunta conspiración contra el Estado en un juicio que los grupos de derechos humanos consideran una “farsa” motivada políticamente.

En el mes anterior, varios líderes de la oposición recibieron condenas de hasta 45 años de prisión en un llamado “caso de conspiración”.

Asimismo, los tribunales tunecinos han permitido la liberación de varios detenidos de renombre en meses recientes.

Chatha Belhaj Mubarak

Entre ellos, la abogada y crítica de Saied, Sonia Dahmani, y el periodista Chatha Belhaj Mubarak.

“La liberación de Chatha Belhaj Mubarak no debe considerarse un hecho aislado, sino un paso hacia el respeto de la libertad de prensa”, afirmó Bouagila de RSF.

En 2025, Túnez descendió 11 posiciones en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de RSF, pasando del puesto 118 al 129 entre 180 naciones.