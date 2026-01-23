Brugada: 30 obras en Agrícola Pantitlán, Casa por Casa

Clara Brugada entrega 30 obras en la Agrícola Pantitlán tras el programa Casa por Casa: escuelas renovadas, seguridad y cancha de pádel

Regeneración, 23 de enero de 2026.– Clara Brugada Molina regresó a la colonia Agrícola Pantitlán para entregar resultados concretos. La Jefa de Gobierno cumplió los compromisos asumidos mediante el programa Casa por Casa. Se inauguraron 30 obras de alto impacto para beneficio de la comunidad local.

La repavimentación fue una prioridad durante esta jornada de entregas oficiales. Se utilizaron casi 9 mil toneladas de mezcla asfáltica en tres frentes distintos.

Los trabajos abarcaron tramos críticos de los Ejes 4, 5 y 6 Oriente. En total se repavimentaron más de 4.7 kilómetros de vialidades primarias y secundarias.

🏠 #CasaPorCasa: el gobierno que llega hasta tu puerta



Hoy celebramos la entrega de obras del operativo Casa por Casa en la colonia Agrícola Pantitlán, en Iztacalco 🎉



Este momento representa la consolidación de un año de trabajo. Hace un año, el gabinete completo de… pic.twitter.com/cHyvEvjhsL — Grupo Parlamentario de Morena en Ciudad de México (@GPMorenaCdMex) January 23, 2026

Educación y tecnología para la niñez

La mandataria entregó la rehabilitación integral de la Escuela Primaria Juan de la Luz Enríquez. Todas las escuelas públicas de la colonia serán renovadas próximamente.

Los planteles contarán con aulas digitales equipadas con computadoras y tabletas modernas. El programa 1, 2, 3 Por mi Escuela transformará 500 planteles anualmente.

«Nuestro compromiso con la educación: vamos a transformar todas las escuelas de la Ciudad de México. En 2025 arrancamos con 500 escuelas y cada año 500 escuelas más npara transformar”, puntualizó.»

En la Agrícola Pantitlán celebramos el primer Casa por Casa del 2026 con la entrega de grandes obras: más de 5 kilómetros de Caminos Seguros, el nuevo Parque Alegría y la renovación de 19 escuelas.



Así arrancamos el año: escuchando y transformando desde el territorio. pic.twitter.com/AsijDSNdqL — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 23, 2026

Espacios públicos y deporte incluyente

Se inauguró la primera cancha pública de pádel en la Ciudad de México. Este espacio forma parte del nuevo Parque Alegría sobre la avenida Río Churubusco.

El gobierno recuperó más de 21 mil metros cuadrados de espacio público.

La zona ahora cuenta con áreas verdes, canchas de fútbol y pistas de tartán. Productores de Xochimilco aportaron miles de plantas para embellecer el camellón intervenido.

Seguridad y movilidad para las mujeres

Dos nuevos Caminos Seguros garantizan trayectos libres de violencia para las mujeres. La colonia recibió 18 patrullas nuevas para reforzar la vigilancia en sus cuadrantes.

Se instalaron casi 4 mil luminarias LED para iluminar las calles principales. El alumbrado público renovado cubre ahora una extensión de 68 kilómetros totales.

Compromiso con el territorio

La Jefa de Gobierno reafirmó que su administración es de territorio. Se atendieron 3 mil 924 solicitudes ciudadanas de bacheo y mantenimiento urbano.

Durante el último año, el programa Casa por Casa visitó miles de viviendas.

Entregamos 74 viviendas sociales a familias de Venustiano Carranza haciendo realidad el sueño de tener un hogar propio, digno y accesible. Con inversión pública, precios justos y ecotecnias que cuidan el agua, la energía y la economía familiar, en la #CapitalDeLaTransformación… pic.twitter.com/HxIkanqwWr — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 23, 2026

Brugada anunció la construcción de una nueva Utopía en la calle 4. Este centro cultural y deportivo ofrecerá servicios gratuitos en un predio de 5 mil metros cuadrados.

Las acciones incluyen también la rehabilitación de mercados locales y repavimentación de ejes viales.

El plan de mejora urbana incluyó la rehabilitación profunda de los mercados populares cercanos.

En la Agrícola Pantitlán celebramos el primer Casa por Casa del 2026 con la entrega de grandes obras: más de 5 kilómetros de Caminos Seguros, el nuevo Parque Alegría y la renovación de 19 escuelas.



Así arrancamos el año: escuchando y transformando desde el territorio. pic.twitter.com/AsijDSNdqL — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 23, 2026

El mercado José López Portillo recibió trabajos de impermeabilización y pintura en su fachada.

También se intervino el mercado Pantitlán Calle 4 con nuevas instalaciones eléctricas y pluviales. Estas acciones buscan reactivar la economía local y ofrecer espacios dignos para el comercio.

El gobierno capitalino reafirma su compromiso de recuperar el tejido social mediante obra pública.