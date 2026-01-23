En San Luis oleada de asaltos armados, lo que se sabe

San Luis Potosí capital registra cinco asaltos de alto impacto en enero de 2026. Motociclistas armados atacan comercios y transporte público

Regeneración, 23 de enero de 2026.– La capital de San Luis Potosí enfrenta una crisis de seguridad al inicio de 2026. En menos de un mes se registraron cinco asaltos violentos de alto impacto.

Los delincuentes operan con armas de fuego a plena luz del día. El uso de motocicletas facilita la huida rápida de los agresores tras los atracos.

Esta situación mantiene en alerta a ciudadanos, comerciantes y usuarios del transporte público.

Armados

Uno de los primeros incidentes violentos ocurrió en la colonia Balcones del Valle. Un sujeto armado despojó a clientes y empleados de una papelería local.

La inseguridad también alcanzó al transporte público en la transitada avenida Carranza. Tres sujetos asaltaron un camión de la Ruta 9 frente a los pasajeros.

Los delincuentes amenazaron a las víctimas y huyeron sin ser detenidos de inmediato.

El Centro Histórico también fue escenario de un robo armado contra una joyería. Dos sujetos ingresaron al local mientras sus cómplices esperaban en motocicletas afuera. Las cámaras de seguridad captaron el atraco que se viralizó en redes sociales.

#SLP | Adulto mayor ahuyenta a presuntos 4s4|t*nt3s en un hotel de la colonia Industrial Mexicana, en la capital potosina. Los sujetos se fueron al escuchar las alarmas.#Noticias #NoticiasSLP pic.twitter.com/szmsJXDmta — Código San Luis (@codigosanluisi) January 21, 2026

Con sus propias uñas

En otro evento, ciudadanos detuvieron a un hombre que intentó asaltar a una joven. El sospechoso portaba un arma de juguete en la calle Agustín de Iturbide.

Asimismo, un hotel en la colonia Industrial Mexicana sufrió un intento de asalto.

Un empleado valiente impidió que tres sujetos armados ingresaran por la fuerza.

🚔 GUARDIA CIVIL ESTATAL ACTIVA OPERATIVO POR CARAVANA NACIONAL DE LA FE 2026#SeguridadSinLímites#PotosíSinLímites#ElCambioQueSeVive #RicardoGallardoCardona pic.twitter.com/naQ6gKq1nP — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SLP (@SSPC_SLP) January 23, 2026

Respuesta institucional

José Luis Chalita Manzur criticó duramente la estrategia de seguridad del Ayuntamiento. El líder empresarial afirmó que los delincuentes se mueven con total libertad.

La falta de vigilancia efectiva está golpeando la economía del Centro Histórico. Se estima que el 20 por ciento de los negocios enfrenta riesgo de cierre.

Los comerciantes reportan caídas en ventas y desconfianza constante de los consumidores.

La Guardia Civil Estatal reportó detenciones menores pero los robos violentos continúan. Es urgente que las autoridades implementen acciones reales para frenar la delincuencia.