Ataque a tiros contra aeronave en Indonesia, 2 pilotos muertos

13 sobrevivientes tras ataque armado en aeropuerto Koroway Batu en Papúa del Sur, Nueva Guinea, Indonesia. Tripulación ejecutada

Regeneración, 11 de febrero 2026– (Rojas R) El director de Comunicaciones de la Policía Regional de Papúa, Kombes Cahyo Sukarnito, reportó un ataque a un avión en el aeropuerto de Koroway Batu, ubicado en Papúa del Sur, con saldo de tres fallecidos, entre ellos, dos pilotos.

Cabe destacar que el sitio en una zona extremadamente aislada de la selva de Papúa, diseñada para facilitar el acceso a los territorios habitados por la tribu Korowai.

Avión

Sukarnito comentó que el avión involucrado era un Cessna con el registro PK-SNR. Despegó del aeropuerto de Tanah Merah a las 10:35 WIT, en ruta hacia Koroway Batu.

Al llegar a su destino, informó que el avión, pilotado por el Capitán Egon Erawan y el Capitán Baskoro, sufrió un ataque por parte de un grupo no identificado.

«Sobre las 13:27 WIT, la policía de Boven Digoel recibió informes de personas heridas por el ataque es decir, dos individuos que se cree son el piloto y el copiloto», afirmó.

Disparos

Cabe destacar que portales señalan que los miembros de la tripulación fueron ejecutados en la pista momentos después del aterrizaje, mientras los pasajeros aterrorizados huían para salvar sus vidas.

Cuando comenzó el tiroteo, los 13 pasajeros a bordo, incluido un niño pequeño, huyeron a una zona forestal cercana. Todos sobrevivientes.

El piloto envió un mensaje de emergencia vía GPS: «No hay señal, por favor…en Koroway nos están disparando».

Sin embargo, antes de que pudieran llegar a un lugar seguro, los miembros de la tripulación fueron «capturados y ejecutados» en la pista.

Así dijo el jefe de la policía local, Wisnu Perdana Putra. Esto es que se les perseguió, los sacaron del bosque y los llevaron de vuelta al aeropuerto, donde fueron asesinados.

Datos

Después del incidente, el avión de Smart Air permaneció en la pista del aeropuerto Korowai Batu.

En tanto que las imágenes muestran las puertas del avión abiertas, con las ventanas destrozadas y agujeros de bala en todo el costado derecho.

El daño también provocó una fuga en el tanque de combustible del avión, derramándose líquido sobre la pista.

Por ello, se indica la policía indonesia se dispone a reforzar la seguridad en los aeropuertos del interior tras el incidente.

