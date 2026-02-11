Nueva maniobra militar de OTAN en el Ártico incluye a EE. UU.

La OTAN inicia operación ‘Centinela del Ártico’ para aumentar su presencia militar tras la crisis en Groenlandia

Regeneración, 11 de febrero 2026 – Este miércoles, la OTAN puso en marcha la operación ‘Centinela del Ártico’, una misión diseñada para intensificar la presencia militar de la Alianza en esa área, resultado de un acuerdo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general, Mark Rutte.

Crisis

Esto ocurre tras la crisis provocada por la obsesión de la Casa Blanca de Trump de tomar control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

El Mando Aliado de Operaciones (ACO, por sus siglas en inglés) se encargará de planificar.

También se encargará de llevar a cabo todos los ejercicios, actividades y operaciones que la OTAN realizará en el Ártico.

Esto fortalece la postura de la Alianza Atlántica para asegurar que la región del Ártico «siga siendo segura».

‘Centinela del Ártico’

«‘Centinela del Ártico’ subraya el compromiso de la Alianza de 22salvaguardar a sus miembros y mantener la estabilidad…

…en una de las zonas más estratégicamente significativas y ambientalmente exigentes del mundo».

Destacó el comandante Supremo Aliado de la OTAN (SACEUR), Alexus G. Grynkewich, en un comunicado de la organización.

Misión

Añadió que la misión «usará la fuerza» de la OTAN para salvaguardar la región ante la actividad militar de Rusia y el creciente interés económico de China en esa área.

Esta operación, llamada ‘Artic Sentry’ en inglés, integrará y coordinará otros esfuerzos menos operativos de algunos Estados miembros de la Alianza.

Entre ellos están la maniobra noruega ‘Cold Response’ y el ejercicio danés ‘Resistencia Ártica’, en el que participaron hasta ocho naciones europeas.

Lanzada en medio de la crisis por Groenlandia, que provocó la ira de Trump cuando amenazó a los aliados con nuevos impuestos.

Dirigido por RU

‘Centinela del Ártico’ será dirigida por el Mando Conjunto de Fuerza de Norfolk (JFC Norfolk), que se encuentra en el Reino Unido.

Su responsabilidad abarca desde diciembre todo el Ártico y el Polo Norte, en coordinación con el Mando Aliado de Operaciones.

Además, coordinará actividades con el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) y los mandos Norte y Europeo de Estados Unidos.

Según el comandante Supremo Aliado, el cuartel de Norfolk funcionará como «puente entre América del Norte y Europa».

Accesos

Y será «fundamental» para proteger los accesos estratégicos entre los dos continentes a través del Ártico.

Poco después de que se anunciara oficialmente la misión, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, realizó una rueda de prensa desde Bruselas.

Explicó que la misión aprovecha las fortalezas de la Alianza al reunir «bajo una perspectiva operativa común todas las actividades de la OTAN».

«En una primera fase, integrará ejercicios como la danesa ‘Resistencia Ártica’ o el noruego ‘Cold Response’.

Actividades en las que participan decenas de miles de efectivos y con el equipamiento necesario para operar con éxito en condiciones árticas», afirmó Rutte.

Acuerdo en Davos

Se le preguntó si esta operación fue uno de los acuerdos discutidos durante su charla con el presidente Trump en Davos.

Afirmó y mencionó que esta es una de «las diversas áreas de colaboración» acordadas con la Casa Blanca.

«‘Centinela del Ártico’ es una manifestación clara de esa idea. También, como es sabido, siguen las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos.

Todo esto es muy importante, sobre todo para garantizar que las inversiones que se hagan sean seguras a largo plazo.

Y que Rusia y China no consigan acceso a la economía de Groenlandia», concluyó.