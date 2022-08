Dr. Simi en los conciertos: estos son los artistas que han recibido uno

Lanzar un muñeco de Dr. Simi a los escenarios empezó como una broma y ya se ha convertido en toda una tradición de los fanáticos mexicanos.

RegeneraciónMx, 20 de agosto de 2022.- El doctor Simi pasó de ser un personaje víctima de golpes y burlas en las calles a un regalo de los fans mexicanos a los músicos de fama mundial.

El famoso médico regordete, con bigote y cabello canos, y una eterna sonrisa ahora anda en todo concierto dentro y fuera de México. Todo empezó cuando en el festival Corona Capital 2021, en la Ciudad de México, un fan le aventó un muñeco de Dr. Simi a la cantante noruega Aurora, quien lo agradeció con gusto.

De ahí a la fecha, el Dr. Simi ya se ha parado en varios escenarios. Por ejemplo, el pasado domingo 14 de agosto estuvo en el Auditorio Nacional, donde los fans no le lanzaron uno, sino varios muñecos del médico. La cantante, incluso, compartió una foto con ellos en sus redes sociales.

La banda de indie estadounidense The Strokes, los británicos Coldplay y hasta Los Tigres del Norte ya también tienen su Dr. Simi conciertero que, dicho sea de paso, siempre va acompañado de un mensaje en su bata blanca. Todos agradecen a los artistas por su música y por considerar a México en sus giras.

También las bandas Interpol, The Killers y hasta Maroon 5 ya tienen el peculiar souvenir. Así como Gorillaz, Mac DeMarco y Chvrches.

Fronteras

La tendencia de lanzar un Dr. Simi a los escenarios no se quedó en México. Y es que para unirse, los mexicanos se pintan solos… y tan lejos llegó esta moda que varios artistas ya han recibido su respectivo muñeco en escenarios de otros países.

Por ejemplo, Lady Gaga se presentaba en Toronto, Canadá, cuando un fanático mexicano le arrojó el Dr. Simi. Lamentablemente, le falló el tino y le dio justo en la cara a la cantante cuando interpretaba Hold my hand. El momento, por supuesto, fue tendencia en las redes sociales.

Igualmente My Chemical Romance recibió su Simi el pasado 7 de junio en el Budapest Park de la capital de Hungría. En este caso fue mucho más allá, porque el vocalista Gerard Way lo aprovechó para anunciar su regreso a tierras aztecas. “Iremos a México, creo. Pero tendremos que hablar de lo demás, no lo sabemos”, mencionó ante la audiencia húngara.

El otro lado de la moneda

Pero, como era de esperarse, ya salió quien que está en contra de la broma. Se trata de algunos fanáticos de Rammstein, quienes emprendieron una campaña en redes para pedir que no lanzaran muñecos de Dr. Simi al escenario cuando la banda se presente en México, los próximos 1,2 y 4 de octubre. Y es que, según dicen, los conciertos serán grabados para un documental y el Dr. Simi podría provocar la banda no incluya estas presentaciones en el filme.