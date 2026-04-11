Venezuela aprueba ley minera que favorece a Estados Unidos

La propuesta permitirá la participación de capital privado y extranjero, un claro interés de Trump por el oro de Venezuela

Regeneración, 10 de abril 2026– La Asamblea Nacional de Venezuela, que es dirigida por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dio su aprobación el jueves 9 de abril a una legislación minera que se anticipa que abrirá el sector a la inversión tanto nacional como extranjera.

ÚLTIMA HORA | Asamblea Nacional aprueba la ley de minas ante el interés expreso de EE.UU. en el oro venezolano.



El texto legislativo busca abrir el sector a la inversión privada y extranjera en Venezuela. https://t.co/ymQZ0dv02e pic.twitter.com/TOXEN5T9qV — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) April 9, 2026

Reducción de restricciones

Esto ocurre tras la reducción de las restricciones que Estados Unidos había impuesto para fomentar la inversión extranjera en la debilitada economía.

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump ha apoyado diversas iniciativas de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Estas iniciativas tienen como fin atraer inversionistas y estabilizar el país tras la ofensiva de enero que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro.

Trump ha elogiado de forma continua a Rodríguez por su colaboración con Estados Unidos.

PARLAMENTO DE VENEZUELA AVANZA EN LEY MINERA CON CAPITAL EXTRANJERO



El Parlamento venezolano dio el primer aval a una ley que busca atraer inversión internacional mediante mayor participación privada y arbitraje externo. El proyecto es impulsado por la gestión de Delcy Rodríguez… pic.twitter.com/i58i6mr4ed — John P. Acquaviva (@JPAFS) March 10, 2026

Normativa

La normativa anula las regulaciones mineras de 1999 y 2015 y permite a empresas o consorcios, tanto nacionales como extranjeros, públicos y privados, extraer oro y «minerales estratégicos».

Las concesiones podrán tener una duración máxima de 30 años, pero se podrán extender hasta por dos periodos de 10 años.

La normativa permite, en sus primeros doce artículos, la inversión privada y foránea, así como la mediación y el arbitraje para solucionar disputas.

Derecho preferencial

La nueva legislación establece que el Banco Central de Venezuela «tiene el derecho preferente para la compra del mineral oro…

…que se obtenga como consecuencia de cualquier actividad minera ejercida en el territorio nacional», según lo estipulado en la ley.

El artículo 91 establece que el pago de regalías al Estado venezolano será de hasta el 13% sobre la producción bruta del mineral, calculado en base al valor comercial del producto final.

Reservas

Además, resalta el artículo 36, que señala que el Estado, «por razones de interés público y carácter estratégico, se podrá reservar la actividad primaria…

…de la minería de minerales radioactivos, así como su aprovechamiento, beneficio y comercialización de sus productos y subproductos».

Este proyecto de ley fue promovido por Delcy Rodríguez después de la visita a Caracas del secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.

Burgum afirmó que empresas de su país están interesadas en operar en Venezuela.