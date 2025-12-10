Edificio de oficinas en Yakarta se incendia: Fallecen 22 personas

Se siguen investigando las causas, aunque es posible que baterías de dron hayan iniciado el incendio que se propago en el edificio en Yakarta

Regeneración, 9 de diciembre 2025– Un intenso incendio registrado este martes alrededor del mediodía (hora local) en un edificio de oficinas de siete plantas en el centro de Yakarta, Indonesia, dejó 22 personas muertas, informó la policía local.

#TL2 | Al menos 22 personas murieron este martes en un incendio registrado en un edificio en Yakarta, #Indonesia, donde operaban oficinas de la empresa japonesa de drones Terra Drone, según informó la Policía.



El jefe de la Policía de Yakarta Central, Susatyo Purnomo, confirmó…

Propagación

El fuego se originó en el primer piso, y se propagó rápidamente hacia los niveles superiores antes de que los equipos de emergencia lograran controlarlo.

Susatyo Purnomo, jefe policial, confirmó que los cuerpos fueron recuperados y trasladados a un hospital para su identificación.

El inmueble alberga las oficinas de Terra Drone Indonesia, filial de la japonesa Terra Drone Corporation.

Terra Drone Co

La empresa está dedicada al suministro de drones para actividades de reconocimiento aéreo en sectores como la minería y la agricultura.

Al momento del siniestro, algunos empleados se encontraban almorzando dentro del edificio.

Imágenes muestran a decenas de bomberos trabajando para evacuar a los ocupantes, mientras otros trasladaban bolsas con restos fuera del inmueble.

Algunos trabajadores lograron escapar utilizando escaleras portátiles colocadas desde el exterior.

Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka atas musibah kebakaran di PT Terra Drone, Kemayoran. Doa saya untuk para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Semoga Allah memberi mereka kekuatan.



pic.twitter.com/pquV7TBDfL — Zubairi Djoerban (@ProfesorZubairi) December 9, 2025

Causas

La policía señaló que un equipo forense ya investiga las causas del incendio.

De manera preliminar, se informó que baterías de un dron podrían haberse incendiado, aunque el origen exacto aún no ha sido determinado.

Las autoridades también interrogarán al propietario de la empresa y al dueño del edificio.

#InfoSonora#Udpate

Kebakaran di Gedung Terra Drone, Jln. Letjend Suprapto No.17 Kel.Cempaka Putih masih dalam proses pemadaman. Kabarnya banyak pekerja yg terjebak, 17 orang dikabarkan meninggal dunia.



Via @kontributorjakarta dan @KompasTV pic.twitter.com/nOh43eSz8Y — Radio Sonora Jakarta (@SonoraFM92) December 9, 2025

En un comunicado, Terra Drone Co ofreció disculpas por el impacto del siniestro en la comunidad y aseguró que evalúa los daños ocasionados a sus operaciones.

Kebakaran Gedung di Cempaka Putih Diduga Dipicu Ledakan Baterai Drone Kebakaran hebat melanda gedung Terra Drone diduga dipicu oleh ledakan baterai drone di lantai dasar. Gedung berlantai tujuh di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, tebakar pada Selasa (9/12/2025)…

El hecho ocurre apenas dos semanas después de otro devastador incendio en un complejo residencial de Hong Kong.

Este siniestro, ocurrido el 26 de noviembre y que hasta este martes sumaba 160 fallecidos, ha sido uno de los más mortales en la región en años recientes.