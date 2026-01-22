Torreón: Christian Hernán Muere tras Salir de un Bar, esto se sabe

Alcalde de Torreón promete justicia por la muerte de Chris Hernán. Hay tres personas bajo resguardo y diversas líneas de investigación

Regeneración, 21 de enero de 2026.– El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, garantizó que caerá todo el peso de la ley tras la muerte de Chris Hernán. La administración municipal aseguró que la investigación llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer este lamentable suceso.

Christian Hernán Pérez Rentería falleció este martes en el Hospital General de Torreón debido a una grave lesión contusa.

El joven de 24 años presentaba un fuerte golpe en la región occipital que deterioró su salud rápidamente. La noticia generó una fuerte indignación ciudadana y se viralizó en diversas redes sociales durante las últimas horas.

Aun no hay culpables

Román Cepeda envió sus condolencias a la familia y ofreció todo el respaldo de su administración en este proceso. El edil pidió no adelantar juicios apresurados sobre las causas o los posibles culpables de la agresión sufrida.

Según el alcalde, el municipio aportará todos los elementos necesarios para colaborar con la Fiscalía General de Justicia.

Existen actualmente varias líneas de investigación para determinar dónde y cómo ocurrió la lesión mortal del joven Christian.

Una versión sugiere que guardias de seguridad de un bar lo golpearon por un presunto conflicto con la cuenta.

Otra versión indica que el joven fue detenido y trasladado previamente a las celdas del Tribunal de Justicia Municipal.

Bajo resguardo

El fiscal Federico Fernández confirmó que tres empleados administrativos están bajo resguardo mientras rinden su declaración oficial ante la ley.

Estos trabajadores pertenecen al Tribunal de Justicia Municipal, aunque se aclaró que no forman parte de la policía local.

Por su parte, la asociación de bares del centro negó cualquier agresión física por parte de su personal de seguridad.

La Fiscalía de Coahuila espera los resultados de la autopsia de ley para definir la ruta jurídica del caso. El alcalde Cepeda reiteró que su gobierno actuará con total transparencia y apego estricto a los tiempos legales.

También rechazó cualquier intento de politizar este trágico evento que mantiene consternada a toda la región de La Laguna.