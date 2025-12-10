Tiran cuenta en X de bancada Morena del Congreso CDMX

X notificó a Legislativo Morena CDMX demostrar su autenticidad con identificación oficial legible. Clara Brugada acusa campaña negra de bots

Regeneración, 9 de diciembre de 2025. En redes destacan que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acusó a la red social X de ejercer un acto de censura contra la bancada de Morena en el Congreso capitalino.

Esto, luego de que su cuenta oficial fuera suspendida el viernes pasado.

Por otra parte, Brugada exigió transparentar “quién pagó a los bots” que, según dijo, habrían presionado para el bloqueo de la cuenta.

La derecha que dice defender la libertad es la misma que pagó bots para que @X CENSURARA la cuenta de @GPMorenaCdMex.



Hoy la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM exhibió así su hipocresía. pic.twitter.com/GTFx4KGUxk — Alejandro Torres (@Alejandro4T_) December 9, 2025

«Rechazamos cualquier forma de censura por parte de la plataforma”, afirmó Brugada.

Agregó que X no ofreció una explicación clara sobre la suspensión.

Además, indican los portales que la Jefa de la CDMX dijo sobre “por presuntos reportes coordinados de quienes estuvieron detrás de la violencia que hubo en las movilizaciones de mediados de noviembre, en la ciudad”.

De-clara

«No hubo una explicación clara por parte de esta plataforma. Dijo que fue por la presión que tuvo para rechazar o para bloquear esta cuenta».

«Entonces, la pregunta es: ¿Quién está detrás de esta presión? ¿Quién pagó a los bots que estuvieron atrás de la presión a esta plataforma?»

«Esas son las preguntas que tenemos que hacer”, dijo en conferencia de prensa la Jefa Clara.

Por otra parte, se detalla que el vocero del grupo parlamentario, Paulo García, explicó que los administradores de X les informaron.

La derecha y sus aliados buscan censurar lo que incomoda. La cuenta de X del @GPMorenaCdMex fue suspendida tras haber sido objeto de ataques sistemáticos luego de difundirse pruebas sobre la participación de alcaldes prianistas en los hechos violentos del #15N. Con granjas de… pic.twitter.com/lj2ORlQrSi — Juan Rubio Gualito (@juanrubiog) December 8, 2025

Esto es que la suspensión se debió a que “se estaban haciendo pasar por alguien que no eran”. «Yo no sé cuántas bancadas de Morena hay en la Ciudad de México”, acotó.

Esto “desnuda una operación” que buscó posicionar en algunos medios la idea de que la cuenta fue bajada por críticas a una dirigente del bloque opositor».

“Eso es absolutamente falso, ahí está la respuesta oficial de Twitter”, sostuvo.

CDMX

Al tiempo que, se subraya el dicho de Brugada sobre la Ciudad de México y el incidente:

Esto ya que la Capital de México “ha batallado por garantizar derechos y libertades”, por lo que calificó el bloqueo como un hecho “preocupante”.

Finalmente, se trata de la cuenta @GPMorenaCdMex, de la cual aún no se sabe.