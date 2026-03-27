EE.UU. envía Plan de 15 puntos, Irán presenta sus exigencias

Washington exige a Irán fin a enriquecimiento de uranio y freno a la producción de misiles balísticos, entre otros

Regeneración, 26 de marzo 2026– Una oferta estadounidense de alto el fuego fue entregada a Irán en medio de la intensificación militar en el Medio Oriente, según afirmaron funcionarios paquistaníes involucrados en la mediación el pasado miércoles 25 de marzo.

EE. UU. hizo llegar a Irán una plan de 15 puntos, a la medida de Trump, para alcanzar la paz



La propuesta exige el fin del enriquecimiento de uranio y el freno a la producción de misiles balísticos, entre otros puntos. La iniciativa no fue aceptada. Irán exige garantías de que… pic.twitter.com/0rYa8z7wSy — DW Español (@dw_espanol) March 25, 2026

Plan de 15 puntos

El documento, que consta de 15 puntos y fue presentado a través de Islamabad, busca instaurar un cese temporal de hostilidades.

No obstante, la República Islámica ha establecido sus propias demandas.

Esta propuesta diplomática se presenta en un contexto donde Estados Unidos incrementa su presencia militar en la zona y los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán no cesan.

Teherán aún no ha confirmado oficialmente la recepción del plan de 15 puntos.

Rechazo

Por el contrario, ha rechazado públicamente cualquier tipo de negociación directa con la Administración de Donald Trump.

Mientras tanto, continúa sus represalias y critica al Gobierno estadounidense por su falta de fiabilidad en las negociaciones.

Fuentes de Pakistán y Egipto con conocimiento en el tema han indicado que el plan de 15 puntos de Washington incluye varias exigencias relacionadas con la seguridad.

Además de compromisos estratégicos que buscan limitar la capacidad militar y nuclear de Irán, a cambio del levantamiento de sanciones y garantías económicas.

Los elementos clave del plan incluyen:

Cese temporal de las hostilidades y negociaciones

Un alto el fuego inicial de 30 días para facilitar un acuerdo definitivo.

Charlas cara a cara, posiblemente en Pakistán, con mediación internacional.

Programa nuclear iraní

Desmantelamiento de instalaciones nucleares en Natanz, Isfahán y Fordow.

Compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares de forma permanente.

Transferencia de reservas de uranio enriquecido al Organismo Internacional de Energía Atómica.

Supervisión internacional sobre la infraestructura nuclear restante.

Finalización del enriquecimiento de uranio en Irán.

Misiles y capacidades militares

Restricciones sobre el alcance y número de misiles producidos por Irán.

Limitaciones en el suministro de armas a grupos afines en la región.

Seguridad regional

Eliminación del apoyo iraní a milicias y grupos armados en la región.

Cese de ataques a la infraestructura energética en el Medio Oriente.

Reapertura del estrecho de Ormuz para el tráfico marítimo internacional.

Incentivos políticos y económicos

Levantamiento de sanciones impuestas por Estados Unidos y a nivel internacional.

Eliminación del mecanismo de la ONU que permite reimponer sanciones.

Apoyo de Estados Unidos al desarrollo de energía nuclear civil en Irán, incluyendo la planta de Bushehr.

Algunos de estos puntos son considerados por Teherán como líneas rojas históricas, como las restricciones al programa de misiles.

El Gobierno de Teherán mantiene una postura pública de rechazo a cualquier tipo de negociación directa con Estados Unidos.

Sin embargo, ha expuesto sus propias condiciones para una posible resolución del conflicto.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, mencionó que la única manera de acabar con la guerra es mediante el reconocimiento de los derechos iraníes y garantías contra nuevas agresiones.

Las principales demandas iraníes son:

Garantías de seguridad

Reconocimiento de los derechos estratégicos y de defensa para Irán.

Firmas internacionales que garanticen contra futuras agresiones militares de Estados Unidos e Israel.

Compromisos verificables que eviten nuevos ataques.

Compensaciones económicas

Pago por los daños ocasionados durante el conflicto.

Levantamiento total de las restricciones económicas impuestas a Irán.

Respecto a la presencia militar de Estados Unidos.

Cierre de las instalaciones militares estadounidenses en la zona, según funcionarios mencionados por medios de comunicación iraníes.

Estrecho de Ormuz.

Creación de un nuevo sistema legal que formalice el control de Irán sobre la navegación en el estrecho.

La guerra ha causado hasta ahora más de 1,500 fallecidos en Irán, según reportes oficiales, y ha afectado los mercados energéticos a nivel mundial.

Organizaciones civiles y analistas sostienen, por su parte, que el total de muertes ya sobrepasa las 3,000 personas.